台渔船被日舰艇水炮威胁 台当局被质疑装聋作哑

原标题：台渔船被日舰艇水炮威胁 台当局被质疑“装聋作哑”

海外网3月5日电 台湾地区一名海钓船业者4日称，其航行至苏澳外海、尚未抵达钓鱼岛邻近海域，却遭日本船舰打水炮威胁，经台湾海巡队驰援才平安返回。对此，台当局却以所谓“事涉敏感”为由，表示“不便对外说明”。台“渔业署”则称，将向日方要求尽速协商，以免“影响‘台日’友好关系”。民进党当局因此被质疑“装聋作哑”，对日本有筹码也“弃之不用”。

日本舰艇对台渔船使用水炮。（图片来源：脸书）

台湾一海钓船被日方舰艇水炮威胁

据台湾《联合报》报道，一名台网友4日通过社交媒体表示，其海钓船出海海钓却“差点被押到日本”，多亏台湾海巡队派出2艘军舰和2艘海巡舰艇救援才平安返回。相关业者证实表示，他们没有去到对方海域却被打水炮威胁。

据报道，该海钓船为宜兰苏澳地区海钓业者所有，4日下午航行至苏澳外海、仍未到钓鱼岛邻近海域，却遭日本船舰做出攻击性举动，所幸台湾海巡舰艇驰援。该网友在贴文下方留言表示“日本船看到海巡舰艇来立马转弯跑”，并上传照片和视频为证。

据了解，该海钓船当时遭遇2艘日本船，日本舰艇出现“想登船”的举动，海钓船发现后立刻往苏澳港掉头并报案，报案后台湾海巡舰艇出动戒护，日本船见状后就离去。

台当局回应：“事涉敏感”，不便说明

对此台“海巡署海洋巡防总局”表示，由于“事涉敏感”，一切都在查证中，现阶段暂不方便对外说明，不过基于保护渔民立场，下午有出动舰艇护渔。

台“渔业署”则于5日凌晨发布新闻稿称，苏澳籍“东半球28号”兼营娱乐渔船3月3日及4日在“暂定执法线”东侧连续2天被日本水产厅取缔紧追一案，台“渔业署”将秉持“勿枉勿纵”的精神审慎调查，如有违反规定将予严处；如无违规，也将循外事渠道向日方抗议。

台“渔业署”称，该船4日以娱乐渔船身份出港，早上7点位置虽有超过“暂定执法线”，但未进入与那国岛12海里范围，该水域并非“台日协议水域”，台方可主张作业；而对于日方紧追台方渔船并喷水干扰，台方会通过外事渠道提出抗议，但若该船当日作业范围超出娱乐渔船30海里限制范围，经查证属实，台“渔业署”也将予以严处。

台“渔业署”还强调称，北纬27度以北及八重山群岛以南的“台日重叠水域”，台方已在历次“台日渔业委员会”上，向日方表达应尽速达成协商安排，但日方以各种理由推迟。台方称，将持续通过外事渠道，向日方要求“尽速协商”，以免因渔船作业衍生执法纠纷，影响“台日友好关系”。

台媒：民进党当局“装聋作哑”

台湾《中时电子报》报道称，对于台湾钓客在苏澳外海被日本水产厅舰艇驱赶，民进党当局却“装聋作哑”，表示由于“台日渔业委员会”召开在即，不便说明。对此，台湾知名作家王丰痛斥民进党当局“逻辑有问题”：过年前的M503航线在海峡中线大陆一侧，就被台当局定性为“危害安全”；相较之下，日本水产厅不好好管日本渔船，跑去管在台湾近海的台湾钓客，却被以“事涉敏感”为由压下来，难道这对台湾来说，不是严重危及台湾“安全”吗？

王丰称，台湾当局以所谓“事涉敏感”为由，表示“不便对外说明”，那真的非常奇怪，因为摆明有个跟日本讨价还价的筹码，却弃之不用，显见“台日渔业委员会议”就是个见不得光、见不得人的“黑会议”！

台媒评论：渔业争议根源在于“解禁核食”

台湾《联合报》5日则发表评论称，“台日渔业工作会议”才于2月28日在东京开完，便发生台湾海钓船连续两天在苏澳外海遭到日本水产厅船只紧追，还被日本保安厅以水炮干扰威胁，由此可见，号称最“亲日”的民进党当局，仍然无法解决棘手的“台日”渔业争议。

评论认为，“台日”渔业争议问题的解决根源，并不在于台方在渔业问题上让步有多少，而在于“解禁福岛核食进口”。从现实面来看，这次渔业冲突发生的地点是在2013年“台日渔业协议”的协商范围之外，民进党上台后，在“台日海洋合作事务对话会议”上多次要求日方进行协商，但日本却以许多理由加以推拖。

评论称，从日本的立场来看，解禁福岛食品进口一直是检验“台日关系”的温度计，也是解决“台日”任何争议的最重要前提条件，台当局必须先行解禁福岛食品进口才能进入实质问题的协商。换句话说，台当局在解禁核食方面没有释出善意之前，日本自然在渔业问题上不必积极地对台方让利，这也是“台日海洋合作事务对话会议”虽然召开多次，但却未能达成协议的主要原因。

文章称，从实质面来看，日本是一个相当务实的国家，公事公办而不会带有任何情感成分，这也是为何日本政府在花莲大地震时可以由安倍提笔写“台湾加油”，但在渔业争议问题上却寸步不让的主要原因。反观，民进党当局却常常带有浓厚的个人情感，因而对日本有“不切实际的期待”。另外，日本也是一个相当现实的国家，在马英九时期，日本为了拉拢台当局便主动释出善意，与台方签署“台日渔业协议”；反观，现今在两岸关系低荡下，日本早已看穿台湾在外事方面唯有“拉拢美日”一途，自然在对台问题上“寸步不让”。

评论呼吁，台当局不应对日本有“过度的期待”，而应要务实看待“台日关系”，这次台湾海钓船被日本海上保安厅无情地强力驱赶、水炮威胁便是明证，不知道“友日”的台当局有没有看到？

责任编辑：张建利