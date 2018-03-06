原标题：香港11人旅行团赴台旅游 4人因食物中毒住院
4人被送往竹山秀传医院。（图片来源：香港东网）
海外网3月6日电 一个由11人组成的香港旅行团于4日抵达台中市旅游，未料，该旅行团5日入住南投县一家酒店后，有4人出现腹泻及呕吐等症状，直到6日上午仍腹泻不止，4人随后被送往竹山秀传医院。经初步证实，4人为轻微食物中毒。
据香港东网报道，该旅行团的领队表示，送院的4人均年约50岁，他们曾于4日在台中进食生蚝。南投县卫生局接报后，已派人抽取4人血液进行化验，以厘清食物中毒的原因。
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