蔡当局当初反核今重启核电遭痛斥：这就是不要脸

原标题：蔡当局坚决反核却重启核二 遭斥：啥叫不要脸？这就是

图为核二厂。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网3月7日讯 据台湾《中时电子报》报道，岛内台电核二厂2号机日前大修完毕，申请再转通过，恢复再转。台当局“行政院长”赖清德受访时声称，这并不会影响2025年非核家园的目标，并强调这并非重启，而是大修之后再转。对此，岛内军事专家宋兆文痛斥，“啥子叫不要脸？这就是不要脸！”

据报道，宋兆文表示，民进党当局当初信誓旦旦，坚决反核电，如今却选择重启核二，原因很简单──电不够用、电价会涨、空气严重污染。当初关掉核二厂2号机组时，民进党表现得不可一世的英明神武，却这么快就要重启核二，还谎称是完整大修恢复正常，“啥子叫不要脸？这就是不要脸！”

宋兆文嘲讽说，反核电的人和团体，赶快走上街头，集体绝食吧。伟大的“反核圣人”林义雄（“独派”大佬）应该到蔡英文办公室前裸体绝食，才不辜负自己的初衷。

宋兆文说，核电机组说停就停，丝毫不考虑任何后果，还认为只要加强火力发电就能解决缺电，是否让民众饱受空污戕害对民进党当局来说，完全不重要，因为谁也不能把民进党当局怎么样！（中国台湾网 李宁）

来源：中国台湾网

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