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台军招后备战士:每年返营29天朝八晚五薪资日结

台军招后备战士:每年返营29天朝八晚五薪资日结
2018年03月10日 21:19 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：台军招后备战士：每年返营29天朝八晚五薪资日结

台军大闹“兵荒”。（港媒资料图）台军大闹“兵荒”。（港媒资料图）

　　海外网3月10日电 台湾推动“全募兵制”，使台军大闹“兵荒”，装甲、炮兵等基层部队开始招募所谓“后备战士”。有港媒报道称，“后备战士”必须于每月的周六和周日返回部队，薪资采取日结方式发放，每日大约可赚1000元（新台币，下同，约合人民币216元）。

　　据香港东网报道，有脸书专页披露，台湾陆军装甲与炮兵部队近日四处招募“后备战士”。有台军招募员在网上发文询问，“退伍的步兵或装甲兵朋友，有假日想赚外快的吗”。据了解，台湾陆军“后备战士”需签约1至3年，每月须返营2天，全年共计29天；至于在营区的时间，则是配合部队作息，实行“朝8晚5”，不用留宿；在薪资方面，则是以“后备战士”当月待遇总额除以该月返营天数的方式，计算并发放日薪。

　　报道还称，有网民透露，在上级压力下，台军不少无意续签的志愿役士兵都被迫表态有意愿成为“后备战士”，以供部队“做业绩”。此外，不少部队为了“绩效”，除了日薪外，还自行加发所谓“奖金”。

责任编辑：张岩

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