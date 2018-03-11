国民党将征召蒋万安选台北市长？吴敦义回应

国民党主席吴敦义（中）出席“青年活水营”活动。（图片来源：台湾《中时电子报》）
原标题：国民党将征召高人气的蒋万安选台北市长？吴敦义回应
中国台湾网3月11日讯 据台湾《中时电子报》报道，外传国民党将在台北市长初选民调后，以所有候选人民调支持度均未达三成，来征召已经宣布不选的国民党“立委”蒋万安参选市长。国民党主席吴敦义今（11日）出席青年活水营活动时被问及此事，未否认有此事，仅强调这是党部主委的工作，“我不能伸手进去，每个人有每个人的意愿跟考量。”
国民党台北市长初选参选爆炸，不过被怀疑始终没有亮眼人选。因此外传国民党可能会在民调结果出来后，以所有参选人民调都未过整体的三成为由，直接征召高人气的蒋万安参选。
吴敦义今对此表示，这事情他不晓得，这是台北市党部主委黄吕锦茹在第一线的工作，“我不能伸手进去，每个人有意愿跟考量”，面对记者频追问，吴敦义转头快闪离开。（中国台湾网 李宁）
来源：中国台湾网
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