陈敏尔：孙政才念稿子没走心 当面一套背后一套

#两会新闻汇#[全国人大代表、重庆市委书记陈敏尔：孙政才念稿子没走心]10日下午，全国人大代表、重庆市委书记陈敏尔在第十三届全国人大一次会议重庆团全体会议上表示，在与中央保持一致等方面，“孙政才念稿子的时候，也是这么念的，但是他心里没有过，阳奉阴违，当面一套背后一套。”他表示，重庆不兴那一套，不做那一套，要知行合一，言行一致。（北青报记者 蒲晓旭）
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