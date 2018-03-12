这部电影凭啥5天里能被几名部级官员“点名”

原标题：5天里被几名部级官员“点名”

撰文 | 肖扬

5天里，接连几名省部级官员都提到了它——

先是3月6日，山东省委副书记、济南市委书记王文涛；

再是国家发改委主任何立峰、科技部部长万钢，而后是国资委主任肖亚庆。

它是一部纪录片，名字叫《厉害了，我的国》。

王文涛在两会山东团开放日上说，自己因为开会还没时间看，但是建议“大家都要去看《厉害了，我的国》，我不是做广告”。

肖亚庆在两会记者会上说，“不知道大家最近看没看《厉害了，我的国》，中央电视台拍的纪录电影片，很火。讲的中国桥、中国路、中国港和中国网，这些好多都是中央企业为主或者中央企业承建的。”

这部片子究竟啥情况？导演卫铁接受政知见（微信ID：bqzhengzhiju）采访，揭秘其中细节。

坐高铁诞生的灵感

卫铁是湖北人。有一天，他坐高铁时，突然意识到自己仅用4个小时就可以从北京回到家乡时，一下子觉得属于个人的空间在这个时代里被扩展了，“我们需要走出自己的心门之外，看一看中国的壮美山河和崭新变化。”

这也是他创作《厉害了，我的国》的动力，“我希望这部影片让全世界都看到中国天地之间的美好变迁，认识奋斗创新的中国人民，认识伟大的中国。”

该片果然没有让卫铁失望：据中国电影票房吧的数据，截止到3月10日，上映仅9天的《厉害了，我的国》累计票房达两个亿，刷新了国产纪录电影的票房纪录。有观众看片后激动地留言道：“有一种幸运叫我是中国人！”

《厉害了，我的国》由中央电视台、中国电影股份有限公司（以下简称中影）联合出品，第一次以新闻纪录片的形式，将中国这5年在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念下所取得的伟大成就呈现于大银幕上。从圆梦工程、创新驱动、协调发展、绿色中国、共享小康、开放中国几个角度对中国取得的辉煌成就加以集中展现。

一个个大国重器是中国科研领域硕果累累的真实反映；中国桥、中国路、中国车、中国港、中国网等举世瞩目的成就，是对国家实力的极佳写照；坚守梦想的工程师、科学家、拓荒者们，是谱写时代鸿篇的挥毫泼墨者；城市中闪耀的万家灯火，是对国泰民安的最好注解。

“众筹”的画面

细心的观众会发现，在这部影片中有些画面格式和质感明显有所差别。

为何会插入这样的画面？

导演卫铁透露：“有些画面是‘众筹’来的，采用的就是基层群众自己拍摄的画面。这些情景真实而动人，虽然清晰度有些缺失，但格外地鲜活，观众仿佛可以直接感受到生活的气息扑面而来。”为了这些画面，中央电视台财经频道在2017年9月就向全国观众发出邀请：用自己的镜头记录下身边的发展变化，讲述百姓眼中的中国故事。这样，普通百姓也能成为影片的导演。与此同时，节目组采取了百姓自拍和剧组拍摄同步推进的“众筹拍摄”创新手段。

导演卫铁介绍，从筹备到成片，纪录片《厉害了，我的国》用了一年的时间，海量的素材几乎将创作团队淹没——影片最后的时长为90分钟，但“影片前期的拍摄素材就已经超过了一千小时，有100多个T，就算是不休不眠看也要看40天。我一个70后带着一圈90后工作，导演组全是90后。事实证明，我们的团队非常优秀，都是人才；剪辑团队分组轮流工作，一天仅睡3个小时，争分夺秒、精益求精。”

为了“套近乎” 少用旁白

然而，海量的素材如何立于银幕之上也成为了一个挑战，最终，导演组决定以“人”来呈现。 可以说，“人”的精神是贯穿《厉害了，我的国》的最重要的“灵魂”。卫铁说：“无私而进取的中国劳动者们在以默默奉献的实际行动为中华民族的伟大复兴贡献着力量，他们平凡而可爱，让这部影片变得精彩。”

于是，在《厉害了，我的国》中，可以看到这些“厉害”的中国人——“

天眼之父”南仁东、港珠大桥总工程师林鸣、中建利比亚分公司总经理张作合、西藏扶贫女干部……

卫铁表示，为了让这些鲜活的个体在银幕上生动起来，撰稿时导演组尽量不用旁白，点到为止，而是让人物自己来表达，“这样，观众会与这些人物产生情感上的直接交流，感受到他们仿佛就是邻家的熟人，普普通通，但又别具光彩，在平凡中蕴育着伟大。”而这样的呈现方式则让观众赞叹惊呼，并发自内心地感慨：“幸福是奋斗出来的”，一个又一个的“中国奇迹”更是奋斗出来的。

每一帧画面，都经过专家把关

为了影片的上映，导演组还反复斟酌 ，请来了著名音效师王丹戎、中央音乐学院教授舒楠等专家来协调每一组镜头、每一帧画面，以用影像定格属于中国的每一个辉煌瞬间，展现大国风采与蒸蒸日上的新时代图景，让每一个中国人看到它都会感到自豪和骄傲。

观众们已经开始期盼“续集”，对此，导演卫铁笑言自己“压力山大”。但他表示，无论是否再拍续集，自己的创作准则是不变的，“影视人的艺术理念、艺术手法都要与时俱进，同时要肩负使命感和责任感，为行业本身提供优良的精神文化作品，讲好中国故事。找到准确的创作方向，为时代而作，为人民而作。”

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责任编辑：桂强