媒体：李敖被称为大闹天宫的孙悟空 自称是屈原

原标题：李敖 狂放快意的人生

注：本文发表于2018年03月13日

书名：李敖自传 作者：李敖 出版社：人民文学出版社 出版时间：2018年2月

艾里香

当代文坛有这么一个人：他独坐书斋、独步文坛、独立抗争；他狂放不羁、锋芒毕露、风流多情；他博闻强识、皓首穷经、纵横捭阖；他以玩世来醒世，用骂世而救世，他用一支笔震撼海峡两岸，用一张嘴影响无数华人。他就是台湾著名作家李敖。去年年中，李敖自曝罹患脑瘤，生命只剩三年可活。今年83岁的他曾在80岁时把自己的狂放人生付诸笔端，于是便有了这本《李敖自传》

英雄暮年，总归令人叹惋。李敖终其一生都在战天斗地，最终却也未能逃脱生老病死的自然规律。现在看来，估计这是李敖人生中最后的自传。他用幽默诙谐的笔调，记取了自己一生中的点滴片段，从中既能了解李敖80年人生岁月的主要经历，也能体会他在特立独行、桀骜不驯和爱憎分明之外的勤奋、仗义、深情和勇敢。李敖是一个独特的人，有独特的经历，有独特的人格。书中每个章节短小精悍，内容嬉笑怒骂，堪称一部尽得文采风流的浮生杂忆，也是一部耄耋老人对人生、世事、情感、修为等平生履历的通达彻悟。

李敖出生于1935年，在北京读的小学，1949年随父赴台。曾被梁实秋拒绝，但被钱穆赏识，受胡适帮助，著作等身，才情兼备，著有3000万字80册的《李敖大全集》，自诩包揽“五十年来和五百年内中国人写白话文的前三名”；他坐过牢、爱骂人、爱吹牛，是人人都怕的诉讼大王，也是“七十年代台湾第一美女”胡茵梦的前夫……就因为做人特立独行、行文嬉笑怒骂，李敖树敌无数，争议颇多，对手说他狂妄跋扈、有才无德；朋友觉得他侠肝义胆；前妻胡茵梦说他自囚、封闭洁癖、苛求、有绿帽恐惧；而他自己说“要想佩服谁，我就照镜子”。

从某种意义上说，李敖的一生是“骂”的一生。他骂古人，骂今人，骂知识分子也骂娱乐人物。尽管他的骂并非不讲道理，但臧否人物似乎是他的天性和乐趣。他直言自己“骂人的方法就是别人都骂你是王八蛋，可我有一个本领，我能证明你是王八蛋”。回顾一生到处骂人，李敖说，曾有人指他不管对谁，都是个人跟团体斗争，怎斗得过？他想想也是，“我对碰过的人、团体没一个不骂，别人都佩服我，但不喜欢我。”至于这些年有没有骂错过人，他说：“几乎没有。我又天才又大胆。”这些插科打诨的背后，是他的人生智慧和独立思想。

李敖前后两次坐牢，所坐皆为“非其罪也”的冤狱。他发现坐牢的坏处有五百种，但是也有五种好处，那就是“没有时间了；没有空间了；没有敌人了；没有朋友了；没有女人了”。虽然人生坎坷，80多岁的高龄依然狂放不羁，活力四射。他说自己这一生有三大优点，其一是人格伟大，其二是文章写得好，其三是自己是一个积极的、奋斗的、快乐的人。多年来，李敖保持着半夜三点就起来工作的习惯，早上六点钟再睡一下，用他的话说是“起居无常”。如此勤勉的写作态度也成就了他诸多的著作。

别人说李敖是大闹天宫的孙悟空，他却说自己是屈原。但他不愿意抱石沉江，他要做战士。他说，做弱者，多不得好活；做强者，多不得好死；尽管如此，我还是要做强者。如今，他老了，也病了，病得甚至都开始跟上帝对话了。但他说：“我不羡慕别人的年轻，我只羡慕去年的我或上半年的我。”“我生平桀骜剽悍，绝不苟且偷生，并且一再冲决网罗。古人有大志者‘推倒一世豪杰’，但我认为他们说大话，真正做到此气魄的，乃是千山独行的李敖自己，千古一人而已。”这是李敖对自己个性和地位的评价。

李敖的离奇之举，更多是为了争取更大言论空间而选择的一种生存策略。他一生做战士，树敌无数，毁多于誉；一生风流倜傥，情深义重。他有着大中华的情怀，又有着满腹的经纶，却不得不在一个相对狭小的空间内，在许多无聊的人和无聊的事上耗损大量的光阴，对于李敖来说也许是一种遗憾和无奈吧。所以说，他是一个传奇，是一本值得阅读的大书！

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责任编辑：张玉