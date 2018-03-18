李敖离世前亲笔信曝光:望和家人友人仇人好好告别

原标题：李敖去年6月曾公开亲笔信：希望“跟家人、友人、仇人好好告别”

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[环球网快讯]台湾“联合报”3月18日报道称，台北荣民总医院证实，罹患脑干肿瘤的作家李敖，近日因病况转危，今天上午10点59分离世，享年83岁。

台湾“东森新闻云”18日报道称，去年初诊断出脑癌后，5月开始接受放射性治疗导致免疫力下降、感染急性肺炎病危，去年6月甚至有一封公开亲笔信，希望“跟家人、友人、仇人好好告别”。17日使用药物后，虽一度病情稳定好转，但仍不幸过世，各方好友也纷纷表示哀痛。

以下为公开信内容：

你们好，我是李敖，今年83岁。

年初，我被查出来罹患脑瘤，现在刚做完放射性治疗。现在每天要吃6粒类固醇，所以身体里面变得像一个战场，最近又感染二次急性肺炎住院，我很痛苦，好像地狱离我并不远了。

我这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多。医生告诉我：“你最多还能活三年，有什么想做、想干的，抓紧！”

我就想，在这最后的时间里，除了把《李敖大全集》加编41-85本的目标之外，就想和我的家人，友人，仇人再见一面做个告别，你们可以理解成这是我们人生中最后一次会面，“再见李敖”及此之后，再无相见。

因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀。

对于来宾，我会对你说实话；我也想你能对我讲真话，言者无罪，闻者足戒。

或许我们之前有很多残酷的斗争，但或许我们之前也有很多美好的回忆；我希望通过这次会面，能让我们都不留遗憾。不留遗憾，这是我对你的承诺，也是我对你的期盼。

对于来宾，不管你们身在哪里，我都会给你们手写一封邀请信。邀请你来台北，来我书房，我们可以一起吃一顿饭，合一张影，我会带你去看可爱的猫，我会全程记录我们最后一面的相会，一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心：告别大陆媒体近10年了，我想通过这些影片，让大家再一次见到我，再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕。 谢谢各位！

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责任编辑：霍宇昂