原标题：李敖长女李文：已多年未见父亲 曾表示不会有葬礼

注：本文原发于2017-12-21

来源：成都商报

近日，有媒体曝出82岁的台湾作家李敖健康状况不佳，著名作家陈文茜在微博透露其“一切都在倒数”，已无法说话写字。19日，李敖经纪人回应，李敖病情得到控制，可以讲话，沟通无碍。

12月21日，成都商报客户端记者独家专访李敖长女李文，其表示父亲“没有那么严重的病”，还透露父亲曾说他不会有葬礼，并准备出版关于“李敖真实一面”的书。

据悉，李敖有三个子女，长女是他与原同居女友王尚勤的私生女李文。另外一对儿女是和现任妻子王小屯所生，儿子叫李戡，女儿叫李谌。李文出生于美国纽约，曾长期定居北京，2017年回台定居。

谈近况

已多年未见父亲，每月都给女儿“零花钱”

成都商报：现在外界最关注的是，你父亲身体状况到底如何？

李文：说实在的，我也不是很清楚，因为我跟他老婆关系不好。以前我从纽约到北京或台北去看他，都是在他“自己的小天地”见面，现在他不能自己住了，所以不方便去看他。不过，我跟他的经纪人时常联络，每个月老爸都亲自交给经纪人我的“零用钱”带给我，所以，他没有那么严重的病，我也给他带了美国治疗脑癌的最新的药。

成都商报：你最后一次见到他是什么时候？

李文：是他在北大演讲的时候（注：李敖2005年在北大演讲）。以前有奶奶在，我经常飞回去看他。（奶奶离开之后）就渐渐淡了，毕竟我有我的生活，他有他的生活和家人。不过我们会时常通电话。特别是我需要“要钱”的时候，还有他需要“利用”我的时候，因为每次去台北，都要帮他带特别多的书（有名言、法律、名人小故事、笑话、俚语）和一些特别的杂志。

谈印象

他是一个伟大的作家，不太适合做先生和父亲

成都商报：你出生、长大在纽约，所以小时候跟爸爸在一起的日子不多，那你和父亲的感情如何？

李文：我们像朋友，不像父女。虽然他没有亲自帮我换过尿布、喂奶，不过他负担我的房子、美国大学的费用，还给我买跑车，这些都不便宜，他也尽力了。毕竟我成熟了，可以理解他了。

我们都认为他是一个伟大的作家，不太适合做先生和父亲。

成都商报：现在你最担心的是什么？

李文：担心老爸离开，还有担心他的作品，没有合适的人翻译成英文。当他离开后，我会写一本书，关于“李敖真实的一面”，这样也可以让他的读者对他更了解。大陆版我正在找出版社。大陆市场比较大，台湾的读者对他没有什么兴趣了。

成都商报：父亲有说过会留什么东西给你吗？

李文：他的两个小孩还有昂贵的国外私立大学的学费，而且很大可能他们也不能马上赚钱，会一直读下去，他的太太从来没有打过工。

我是大女儿，我还可以出书、教书、演讲、翻译、上节目、写专栏维生。而且他是一个辛苦的作家，也没有赚很多钱。现在台湾上世纪八九十年代出生的人连李敖是谁都不知道。所以，他现在的太太和孩子比较需要钱和遗产吧，不过该是我的，我会去争取。

谈遗憾

父亲曾说不会有葬礼想出齐《李敖大全集》85册

成都商报：你觉得病床上的他，是否还有很多遗憾的事情未完成？

李文：他想要出齐《李敖大全集》85册，其他的我帮不了他了。

成都商报：你最喜欢和讨厌父亲的地方在哪里？

李文：讨厌他吃饭没有礼仪，吃饭要看四张报纸不理旁边的人。他的语言暴力，穿衣土，神经病发作，定时炸弹，没有耐心，总是穿一样的裤子，情绪化等。

我最喜欢他写的《坐牢家爸爸给女儿的八十封信》。其中一封，写到他不会有葬礼。他在1974年写给我，也亲自说给我听：“爸爸在二十多年前就不过阴历年，爷爷给的压岁钱、糖果等一概退回，好东西也不吃，爷爷、姥姥、姑姑们、八舅等吃大鱼大肉，爸爸自己独自吃蛋炒饭唱对台，以表示‘移风易俗’的进步。后来爷爷死了，爸爸为使姥姥高兴一下，过旧年时和姥姥一同吃饭，但是心里仍不喜欢这些落伍的习惯。”

老爸是不会为自己举办葬礼的，他所有的粉丝是没有办法来观瞻的。

成都商报：如果现在见到你父亲李敖，你最想跟他说什么？

李文：他曾经说想我们这一代太聪明，太强的女人最好不要嫁人，可是我最近还是嫁了，你可以放心离开了。我也想跟老爸说：爸，你一生也不在输赢，在你怎么玩，你该退休了，凋零了，让下一代开始玩了。

成都商报客户端记者陈谋

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责任编辑：张玉