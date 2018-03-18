台媒公开李敖去世前亲笔信:把这节目当作最后会面

原标题：台媒公开李敖去世前亲笔信：向家人友人仇人告别

据岛内媒体东森新闻云报道，台湾著名作家李敖罹患脑癌于2018年3月18日在台北不幸过世，享年83岁。

2005年9月27日，上海，台湾著名作家李敖在他的“神州文化之旅”的媒体见面会上。澎湃新闻 资料图东森新闻云报道披露，李敖在得知自己罹癌后，曾透露将与大陆媒体合作，推出访谈节目《再见李敖》，邀请家人、朋友和仇人上节目，向对方逐一做最后的道别，并为此写了一封亲笔信表示，想透过这些影片，“见证我人生的谢幕”。

在这封亲笔信中，李敖写道，“致我的家人、友人、仇人”，他当时透露被查出来罹患脑瘤，现在刚座完放射性治疗，每天都要吃6粒类固醇，身体里面变得像一个战场，最近又感染二次急性肺炎住院，“我很痛苦，好像地狱离我并不远了”。

当李敖从医生口中得知“最多还能活3年，有什么想做、想干的，抓紧”后，李敖在亲笔信中写道，自己想在最后的时间里，和他的家人、友人跟仇人再见一面做个告别，希望观众们当作是“我们人生中最后一次会面”。

李敖还向节目来宾喊话，“不管你们身在哪里，我都会给你们手写一封邀请信”，邀请对方来台北、他的书房，一起吃饭和合影，也还会带对方去看可爱的猫，“我会全程记录我们最后一面的相会，一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心”。

信的最后，李敖表示自己告别大陆媒体近10年了，想透过这些影片，“让大家再一次见到我，在一是认识不一样的我，见证我人生的谢幕”。

而该节目原本预计会请陈文茜、宋楚瑜和与他有过3个月夫妻缘的胡茵梦担任来宾，但他在节目预告推出半年后病逝，节目是否已开拍尚待确认。

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责任编辑：张玉