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83岁作家李敖病逝 曾表示想葬在杭州苏小小墓边上

83岁作家李敖病逝 曾表示想葬在杭州苏小小墓边上
2018年03月18日 12:49 新浪综合
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　　原标题：快讯！李敖病逝 享年83岁 曾表示想葬在杭州苏小小墓边上

　　来源：浙青网-青年时报

　　经台北荣民总医院证实，罹患脑干肿瘤的作家李敖，因病况转危，今天上午10点59分离世，享年83岁。

　　据悉，在台北荣民总医院，下午2点，李敖家属将召开记者会说明。

　　2010年李敖曾来过杭州，在接受青年时报采访时，说起自己是否考虑在杭州买房子住的问题时，李敖说，要他来是有条件的，“杭州至少可以留给我一个坟，让我葬在苏小小边上，或者给我一个大书房能放下我的书。”

李敖李敖

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责任编辑：张玉

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