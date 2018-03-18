李敖80岁时曾写自传 多张年轻时旧照曝光(图)

原标题：李敖八十自传：做弱者多不得好活 做强者多不得好死

注：本文原发于2018-01-31

来源：北晚新视觉

有一个人——他是著名的作家，台湾有名的政治犯，人人皆怕的诉讼大王；他是胡适的追随者，钱穆的学生，还是胡茵梦的前夫，陈文茜的好友。他平生最喜欢十七岁的女生，找女友的标准是“瘦高白秀幼”；他喜欢吹牛，喜欢骂人，吹牛的时候狡黠可爱，骂人的时候酣畅淋漓。他就是李敖。

只要你读过李敖的哪怕一篇文字，就终生不会忘记他。

只要你曾知道李敖的一个身份，就有兴趣知道他所有的。

敌人说他：狂妄、张扬、跋扈、难缠、有才无德。

朋友说他：义气、豪气、侠肝义胆。

十七岁的女友说他：柔情、才华横溢、风流而最让人迷恋。

前妻胡茵梦说他：封闭、洁癖、苛求，有绿帽恐惧。

妻子王小屯说他：相当强悍，任何困难、打击和争执，他情绪都不受影响。

儿子李戡说他：学问没人能比得上，理财却一塌糊涂。

他一生有十几个女友，各个美艳；朋友不多，敌人不少，问他有没有骂错过，他说，“几乎没有。我又天才又大胆。”

△ 年轻时的李敖

自去年年初，被查出罹患脑瘤以来，李敖的近况受到两岸读者的热切关注。去年年底，著名主持人陈文茜在微博披露李敖近况，“如今，他说不了话，写不出字”，还称“一切都在倒数。折一个日子，算一个日子，看一次月亮，算一夜”。

李敖受人关注是用一辈子的个性和才华换来的，文字最能反映一个人的内心，尤其是人到暮年的时候，他的文字更加毫无遮拦。在李敖八十岁时写的自传于大陆问世之际，艺绽君（ID：bjvariety）为大家带来抢鲜速读，一起来品读他狂傲而自信的人生。

关于《李敖自传》

李敖八十岁写的这本自传，台湾版书名为《李敖风流自传》，大陆版名为《李敖自传》，最近由人民文学出版社推出，这也是中国大陆首次出版该书。

全书40多万字，五百多个小节，41幅照片插图。李敖用幽默诙谐的笔调，记取了自己一生中的点滴片段，从中既能了解李敖八十年人生岁月的主要经历，也能体会他在特立独行、嬉笑怒骂、桀骜不驯和爱憎分明之外，还有勤奋、仗义、深情和勇敢的一面。整部书稿近似笔记体，每个章节短小精悍，内容嬉笑怒骂，堪称一部尽得文采风流的浮生杂忆，也是一部耄耋老人对人生、世事、情感、修为等平生履历的通达彻悟。

在这本自传中，读者可以看到他一生的全部经历。我们看他在北京上小学，1949年跟着爸爸去台湾；看他在台湾上中学，上大学，谈恋爱，追姑娘；看他写文章，坐牢；看他被梁实秋拒绝，被钱穆赏识，受胡适帮助；看他跟胡茵梦结婚，离婚；看他被国民党安保部们监控，看他被朋友落井下石，被敌人威胁恐吓；看他搅动台湾政坛，状告知名人物；看他无休止地追求十七岁的姑娘，看他被无数才女美女钟情。当然，更看他才华横溢地吹牛，亦正亦邪地玩世，看他一个人书写，一个人战斗，一个人站在天地之间。整部《李敖自传》就像一部流畅的电影，全是蒙太奇式的片段，剪接在一起，就是一个传奇李敖。

别人说他是大闹天宫的孙悟空，他却说自己是屈原。但他不愿意抱石沉江，他要做战士。他说，做弱者，多不得好活；做强者，多不得好死；尽管如此，我还是要做强者。

如今，他老了，也病了，病得甚至都开始跟上帝对话了。但他说：“我不羡慕别人的年轻，我只羡慕去年的我或上半年的我。”传奇李敖，老而弥坚，老而弥幽默，老而弥多情。

书摘

1、寿——一百岁前的八十感言

因为我立志要活到一百岁，所以在八十岁时写这本书，好像太早了一点。但是八十总是一个关卡，要定性、定位，总不失为一定局。八十以后，所作所为无非就此定局，锦上添花而已；所以，一百岁以前的二十年，只是花团照眼，其为锦簇，八十以前早定之矣。

△李敖小时候在北平曾经住过的旧宅

于是，几经犹豫后，我还是决定写这本书，给我一生做一前瞻和总结。前瞻一百，总结八十，除非我一百以前讨逆、讨姨太太，活得不厌烦了；我一生的定性定位，趁八十生日就此打住。我要用我的八十定性、定位，显灵给人，使人感到，后世的子孙，很难想象“这世界上曾经走过这样一位血肉之躯”。——这是我一百岁前的八十感言。在我文章和讲话中间，我有个习惯，你可以说是恶习，就是要随时插播吹嘘自己。插播以后，又回入正题，讲话与常人无异。全世界最习惯我这种习惯的人是赖岳忠，开玩笑说，赖岳忠是我的“御用摄影家”。他随我的便，发现我一插播，他就喝口咖啡，见怪不怪，面露笑容，静待歪风扫过。陈文茜说能够以欣赏态度看李敖自我吹嘘的人，是“有道之士”。她有时候是有道之士，有时候不是。

2、反对读死书

长篇大论是自传，花团锦簇也是自传。我把《八十自传》写成花絮体，也别开生面啊。我一生写长篇大论太多了，老来厌倦繁剧，拾零之作，反倒称心。我喜欢用一个小故事微言大义，小故事有的是我身历的，有的是书上的，影响到我，我就大笔一挥了。我一生的生活经验很单调，但在书上却万马奔腾。我是真正能读活书、取实证的高手，所以在这本怪书里，我收了许多我读书得问的心得，包括读书得奸在内。我生平的实际经验很贫乏，但从书本里，受益良多。但受益要会读活书而非读死书。而我是读书最多又最会把书读活的高手，一般人学不到我这一本领，多读何益？我最有本领把死书读活，而我所写的，全是活书，像一篮活鱼，每条都在跳。让每条鱼自成单元、让每条鱼成为花絮，该多好！

△李敖的手稿

3、自吹自擂，不可免也

要不要写这本书，犹豫好一阵子。因为我正在写的大书挡在前面，写八十年来的，似非当务之急。最后一个理由说服了自己：写了一辈子书，八十岁了，不来本书自庆一下，好像缺了点什么。于是决定在八十生日前花四十天，快速完成这本“自庆”之作。因是“自庆”，自吹自擂，不可免也。目无读者之讥，也全盘承认也。这是我的随兴之作，“寿星老吃砒霜——活得不耐烦了”，自己都服毒了，还在乎读者喊饶命吗？

△李敖在北大演讲

4、老太趣闻

一、我母亲活了九十一岁。她在五十以后，就预设防线，以玄言妙语，闪烁年龄。每遇不识相者问她几岁，她的统一答案是：“你看像几岁就几岁。”原来老太太的高寿是“浮动汇率”式的，老而弥诈、高下随之。如今我也老不堪言，每思老太太的统一答案，深感学问渊深。我的客观系于你的主观，多妙啊！

二、我住豪宅，妈妈李老太住楼下。二十四小时看护、菲佣照顾，白天加派学生陈境圳。为了更安全，除浴厕外，又加装闭路电视，楼下如有意外，立刻得知。李老太是何等人物！她很快查出闭路电视有死角，她拉境圳到死角，说我坏话。第三天，我笑着说我都知道了。老太长叹一声：“唉！知人知面不知心哪！”

三、老太回北京，她的妹妹（我们叫三姨）来接她。她嫌三姨，厉声声明不许拥抱、不许哭，高姿态一如西太后。老太离开北京不久，三姨就死了。三姨的儿子写信向我抗议：“我妈连批斗都斗不死她，却被你妈斗死了。”我深知老太不好相处，乃买电视机送三姨之子，消灾了事。

四、三姐夫石锦教授开玩笑：“我们家啊，有两个人最像共产党：李老太和李敖。”李老太就是我母亲。她生了二男六女，可是只愿跟我住。有一天，她愁眉不展，我劝她出去走走啊上个教堂啊打个小牌啊，她说：“为了你的名誉，我不能出门啊！”问为什么？她说：“我一出门，就要说你坏话！”

五、同栋大楼中，我住楼上，老太回国后，为她买了楼下。二000年，老太死的当天晚上，菲佣Rose要求上楼来睡，因为“怕老太太的魂回来”。小屯说：“中国人死了七天后，魂才回来，你今晚就怕吗？”Rose说：“菲律宾人死了三天，魂就回来了，所以怕得要早一点。”小屯笑起来，立刻同意了。

5、钱穆印象记

钱穆身穿府绸小褂，个子很小，满口无锡土音，乍看起来，长相与声名不太相符，简直使我有点怀疑眼前这位，是不是就真是钱穆。

他为人极为亲切，对我们两个高二学生全无架子，聊起天来。我向他请教治国学方法。他说并没有具体方法，要多读书、多求解，当以古书原文为底子、为主，不受他人成见的约束。书要看第一流的，一遍又一遍读。与其十本书读一遍，不如一本书读十遍。不要怕读大部头的书，养成读大部头的书的习惯，然后普通书就不怕了。读书时要庄重，静心凝神；能静心凝神，任何喧闹的场合都可读书，否则走马看花，等于白读。选书最好选已经有两三百年以上历史的书，这种书经两三百年犹未被淘汰，必有价值。新书则不然。新书有否价值，犹待考验也。

△李敖的学籍簿

我去看钱穆的时候，手中拿着我的《李敖劄记》第二卷，钱穆接过去，翻了一下，看到第一篇我写的《梁任公上南皮张尚书书》，他很惊讶，问我梁启超这封信的出处，我告诉了他。这件事，使我有两点感想：第一，他不耻下问，真有“知之为知之，不知为不知”的风度，令我敬佩；第二，他竟不知道这封信的出处，他的学问的广度令我起疑。

钱穆翻完了我的劄记，一边夸奖我，一边转过头来，温和地对徐武军说：“你不如他。”我奇怪钱穆竟这样当面教育徐武军，也许是他住过徐府，跟徐武军很熟的缘故。

临告辞前，钱穆约我再去看他。那时我家住存德巷十三号台中一中宿舍，每天经过他门口，看他很方便，可是我没再去。后来他回到香港。我在第二年（一九五三年四月十四日）写了一封信给他，表示我对他的感谢，并质疑他著作中的错误。半个月后（四月二十九日），我收到钱穆的回信。

6、艰苦的恋爱

跟“罗”恋爱的时代，环境颇为艰苦，连到旅馆开房间都要被警察查，可见国民党政府的专制扰民。袁方《记者生涯》书中记有蒋介石都关注到基隆男女教员开房间的事，可见此风之渐，原自上起。后来我和庄因等合租了一间小房，有时和“罗”两人在一起，并在一九五六年十月十五日这天“情归不处”（我不再是处男，她也不再是处女了）。当时我二十一岁，正在历史系念二年级。在那个年代台北有公共浴池，内有房间，似乎未闻警察去查，我们提心吊胆地去过一次，好痛快。

△年轻时的李敖

7、纵花袭人亦不若也

不过，相恋得太满也就是晴阴圆缺的开始。我的信仰和穷困，构成了我们分手的主因。

信仰方面，我不信宗教，并且态度坚定，而她一家都是虔诚的基督徒。我没有蒋介石等人的本领可以为女人改变我的信仰，这下子构成她父母兄妹激烈反对我的借口。当然，更基本的原因是我太穷，并且毫无将来会变得有钱的迹象。这对开小店的她的家人说来，诚属不快之事。她有一次告诉我：“三十八年刚来台湾时，家里一贫如洗，妈妈做了一双布鞋，叫我沿街去卖。我看到一位高大的先生，很胆怯地上前问他可要看看这双鞋，不料他大吼一声，表示不耐烦，吓得我哭着回来。”还有一次她的脚踏车丢了，她痛苦极了，写了一篇文章，题目是《还给我吧，请你！》，发表在香港出版的《今日世界》杂志上，文章哀婉、凄楚感人。家境的艰苦，似乎使她的父母加深了反对异端李敖的敌忾。我和她有一对石印，她父亲发现了，把有她名字的那颗印磨去名字退还给我；而她的母亲则说：“你将来阔到了做总统，我们也不上你门；你将来穷得讨了饭，讨到我们家门口，请你多走一步！”这使我对虔诚的基督徒的作风，有了极深的印象。

“罗”的功课各科都好，考大学时，国文作文近九十分；台大中文系主任台静农后来告诉我：那届国文作文，以那篇文章得分最高，他们原以为是李敖作的，不期竟出自“李敖的女朋友”之手。由此可见“罗”在国文上的功力。以那种功力，与我互写情书，内容精彩，可以想象。不过这些信都烧掉了。“罗”送我一个本子，原来整本抄的是朱光潜的《给青年的十二封信》。她中学时没钱买书，那时代也没有影印机，所以她就手抄了整本书。她的字迹秀丽、思路敏捷、聪明过人，读英文诗，三四遍即能背诵。我生平交女朋友不少，但是论眼神、论才气、论聪敏、论慧黠，无人能出其右。两人分手之夜，她把内裤送给我，纵《红楼梦》的花袭人亦不若也。

最后，让我们一起重温李敖的平生“名言”↓

1、如果我不是李敖，我愿是李敖第二。

2、我要是想佩服谁，就去照照镜子。

3、人生啊，N就很好了，为什么要追求N+1？

4、伤逝不是回忆，伤逝是一种错误的人生态度，它使快乐的回忆蒙上尘土。

5、在暗室里，我要自造光芒。

6、作为一个午夜神驰于人类忧患的人，作为一个思想才情独迈千古的人，我实在生不逢时又生不逢地。

7、我本该是五十年后才降生的人，因为我的境界，在这个岛上，至少超出五十年，我同许多敌友，不是“相见恨晚”，而是“相见恨早”。

8、我的职业和屠户有点儿像，就是每天要杀许多猪。只是他用刀，我用笔而已。

9、我是绝不怕孤单寂寞的，长夜漫漫，任重道远，我简直找不到和我同道的人，只是独行踽踽地走向前程。

10、我骂人的方法就是别人都骂人是王八蛋，可我有一个本领，我能证明你是王八蛋。

11、英国人说英国没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。对我李敖来说，我没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的正义。

12、做弱者，多不得好活；做强者，多不得好死。

13、有时解释是不必要的--敌人不信你的解释，朋友无须你的解释。

14、笨人的可怕不在其笨，而在其自作聪明。笨人做不了最笨的事，最笨的事都是聪明人做的。

15、我不能等最后审判时才收拾所有的小人与敌人，在半道里，我也要随手宰他几个。

16、有人向我挑战，说“你放马过来”。我不回话，只是疾驰而去，然后马后炮打倒他。

17、新时代的思想家、文学家出现了，就是李敖，他创造了《虚拟的十七岁》。

18、我不羡慕别人的年轻，我只羡慕去年的我或上半年的我。

19、古人有大志者“推倒一世豪杰”，但我认为他们说大话，真正做到此气魄的，乃是千山独行的李敖自己、千古一人的李敖而已。

20、我一生朋友不多，也不花时间招朋引类，所以“自大其身”，全靠自己吹捧自己。吃不消我自吹自擂的人应该惭愧，你们本该替我吹的，但你们闪躲，我就只好自己来了。我吹牛，因为你沉默。

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责任编辑：张玉