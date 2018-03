专家：大陆不会重蹈“台湾关系法”覆辙 必定亮剑

原标题:时殷弘:大陆不会重蹈“台湾关系法”覆辙,必定会“亮剑”

[观察者网 综合报道]3月16日,经美国总统特朗普签署,“台湾旅行法”在美国国内正式生效。

对此,台湾“中时电子报”18日分别援引了美方学者和陆方学者说法,对此事进行评论。

美方学者认为,该法案的通过,表明美国对中国日益强大感到不安;中方不会坐视不理,会选择对台湾进行惩罚;这一次,美国人将台湾推到前面,让台湾先遭殃,而美国国会将“锅”甩给了行政部门,而自己躲在了后面。

陆方学者认为,该法案的通过,会致使中美三个联合公报精神荡然无存,触犯了中方的根本利益,美方会为其举动付出高昂代价,中方必定会因此对美方“亮剑”,进行反制,而台湾则是被美国耍了,未来会丧失应对空间,完全处于被动。

蔡英文当局兴奋,推特@特朗普表示感谢

该法案还未落到实处,美国行政部门未来的执行程度和执行态度还未定,但台湾当局对此已经乐开了花。

17日,台湾地区领导人蔡英文用英文发布推特,@POTUS(President of the United States of America,直接关联到特朗普个人推特)表示感谢。

台湾“外交部”也于当日发表声明称,表达了“诚挚的欢迎和感谢”,称台美关系“坚实稳固”,尤其是特朗普上台以来,“双方实质合作关系更加紧密”。

美方学者观点:

“美国对中国(大陆)不安,台湾将受到惩罚”

卡内基和平研究员副院长、前美国在台协会台北办事处处长包道格(Douglas Paal)说,“台湾旅行法”通过显示了美国国会对台湾的赞赏,这是美国国会对中国大陆行为感到不安的进一步表现;关键在于,当这项法案必须付出高代价时,国会可以躲藏在行政部门后面。

包道格还说,中国大陆通常对此类事情做出回应是惩罚台湾,因为更容易,成本更低;据他预计,特朗普对该法案的正式签署,将引发中国大陆对台湾的惩罚。

“美对台示好,但政策本身未变”

华盛顿智全球台湾研究中心CEO萧良其表示,“台湾旅行法”是以“国会认为”(sense )获得通过,对行政部门没有约束力。不过,参众两院一致通过、特朗普亲自签署,说明这是一个意义重大的举动,意味着美方向台湾地区领导人传递了强而有力的支持,表明美方支持台湾作为其合作伙伴。

萧良其指出,台美双方高层互访的限制,在很大程度上是自行强加的,并未依法禁止,所以现在取消这些限制并不代表美国对台政策本身的变化,美国仍信守“与台湾关系法”、“六项保证”和“一个中国”政策。

“美方不会立即派国务卿或防长访台”

华盛顿智库传统基金会亚洲中心主任罗曼(Walter Lohman)则认为,“台湾旅行法”并不意味承认台湾是一个“独立的国家”, 也不表示美国立即就会派遣国务卿或国防部长访台,但这确实意味着美国将在更高的层级上做更多的事情。

陆方学者观点:

“使中美三联合公报精神荡然无存”

国务院参事时殷弘表示,“台湾旅行法”的通过堪称近年来中美关系最大的转折点,已经不只是对中美关系造成冲击而已,而是公然挑战“一中”原则的底线,实际上已经让中美三个联合公报精神荡然无存。

他认为,大陆不会重蹈“台湾关系法”覆辙,必定会“亮剑”,否则将让美国得寸进尺,也让民进党政府误以为可以“挟美自重”。

至于具体的反制措施,时殷弘表示,大陆方面目前对美方的抗议还只是停留在官方言语抗议阶段,实际的反制力道多大现在还很难说,但可以预见的是,反制第一步很可能是叫停双方军事交流机制,毕竟这在之前中美关系出现摩擦时,中方就曾采取过类似作法。

国务院参事、中国人民大学国际关系教授时殷弘

“容忍美方?中国人民办不到!”

全国人大代表、中国军事科学院副院长何雷中将在17日接受媒体采访时表示,台湾问题是中美关系的政治基础,也是中国对外关系的底线,不能触碰。

何雷强调,关系的发展,希望美国政府严格按照三个联合公报和中美两国元首达成的一致共识,正确处理中美间的关系和对待台湾问题,这是大陆的基本态度。

何雷还援引十九大报告中的“六个任何”——“绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去”,强调美方这么做不但中国人民不答应,也是不可能办到的。

“台湾被耍了,将完全处于被动”

中国社会科学院台湾研究所助理研究员任冬梅撰文谈及此事,称美国不断通过“台湾旅行法”、“军舰互泊”等亲台法案,其实是“戏耍台湾,挑衅大陆”,严重挑战“一中”红线。

她认为,台湾在其中完全处于被动,美国一旦依据法案做出实质举动,台湾不仅没有丝毫反应与应对空间,还将被推入危局中,台湾也将因此付出沉重代价。

责任编辑:张玉