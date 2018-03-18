李敖最后专访怒斥美国和台当局：榨干台湾再卖掉

海外网3月18日电 台湾作家李敖今日（18日）病逝，台媒曝出2017年2月李敖生前最后一次接受媒体专访内容。当时他笑语不断，称骂人就是他的养生之道，“我是靠证据骂人”。最后一次接受专访，李敖骂了民进党，还骂了美国。

据台湾联合新闻网消息，李敖当时表示，他骂人骂了一辈子，如今却觉得“努力都是空的”。他说，在台湾住了68年，为台湾花费很多时间，把自己做小了，现在深感台湾已没有希望，“台湾关着门这么小，但以前人们还可浑水摸鱼，现在被民进党欺骗，年轻人连鱼都摸不到，民进党要负最大责任”。李敖批评称，“台湾的前途只剩高价向美国买武器，现在蔡英文还要跟美国买，美国会像果汁机一样榨干台湾地区，最后把台湾地区卖掉。”

美签署“与台湾交往法案”中方五大机构接连亮剑

当地时间3月16日，美方签署所谓“与台湾交往法案”，引岛内“独派”蠢蠢欲动，遭到持李敖一样观点的岛内民众强烈反对。有台湾网友警告台当局，“这种想法未免太幼稚”，“台湾不要太一厢情愿，否则受内伤”。

事实上，从17日下午3点左右到18日凌晨，包括中国驻美使馆、外交部、国防部、人民日报和国台办在内的五大机构，接连就此发声和亮剑：强烈不满和坚决反对！

3月17日晚间，中国外交部回应称，我们对美方签署“与台湾交往法案”表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。我们对此坚决反对。中方敦促美方纠正错误，停止“美台”官方往来和提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海地区和平稳定造成严重损害。

17日晚间，国防部回应称，中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施上述法案有关条款，停止“美台”官方往来，停止“美台”军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。

国台办新闻发言人安峰山18日指出，该案有关条款尽管不具法律约束力，但严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号，给复杂严峻的两岸关系形势和台海地区和平稳定造成严重冲击。对此我们坚决反对。安峰山强调，我也再次正告台湾方面，挟洋自重必将引火烧身。

李敖痛骂李登辉、陈水扁 公开反对“台独”

据台媒报道，李敖在十年前参加主持人吴宗宪的节目时，痛骂“从来没有像民进党当局这样子，完全靠骗上台的”，称民进党根本不敢实行“台独”，更直接怒斥李登辉和陈水扁。李敖批评称，他们根本没有勇气实行“台独”，因为他们说的话都是在骗台湾民众。

李敖也曾在其他场合公开表示，他主张“一国两制”方式实现两岸和平统一，“台独”分子骗了民众30年，“台独”和“台独”分子都是假的，因为没有人敢“台独”。

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责任编辑：张建利