李敖佛系一面:过午不食同时写9本书 不懂现在女孩

原标题：过午不吃饭、同时写9本书、不懂现在的女孩子……李敖不为人知的“佛系”一面

知名作家李敖病逝。

在生命的最后时期，他已经很少公开露面，2017年6月曾录制了一档读书节目，他在节目中透露了病情。

“放射性治疗已经去了28次……我每天要吃类固醇，但副作用巨大……它严重地压迫了我的左腿神经，还影响我的吞咽。宋子文就是吃饭时候呛死了，我必须随时面对被呛死的危险……”

2017年6月，在一档视频节目《读书人》中，李敖曾在自家书房出镜，自述因恶性肿瘤服用药物所带来的生理痛苦，“我的身体现在像一个战场，我是被害人。”

在节目里，李敖行动显得缓慢，面部带有吃药引起的浮肿，但他思维清晰，接电话、读书、做笔记。“我一直是一个个体户，跟朋友不怎么来往。我自己很用功。我每天工作16个小时……”

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亲笔信邀众位来宾

“见证我人生的谢幕”

2017年，李敖遭遇人生的大坎儿。

2月，李敖查出了脑部罹患肿瘤，医生告诉他“最多还能活3年”。5月，又因放射性治疗导致免疫力下降，感染急性肺炎住院，一度住进加护病房，甚至医生已给他的儿子李戡下了病危通知书。

李敖在文化世界征战大半生，却在切身承受肿瘤痛苦时，终于想要和自己，和他人，和这个世界做个和解，连慢慢走向死亡的路也要与众不同——除了加编《李敖大全集》41~58本，他还与优酷合作做一档视频访谈节目《再见李敖》，在节目中与自己的家人、朋友、敌人见上一面，向他们逐一做最后的告别。

查出脑癌后，李敖给朋友，也给敌人，写下了这样一封亲笔信：

致我的家人、友人、仇人：

你们好，我是李敖，今年83岁。年初，我被查出来罹患脑瘤，现在刚做完放射性治疗。现在每天要吃六粒类固醇，所以身体里面变得像一个战场，最近又感染二次急性肺炎住院，我很痛苦，好像地狱离我并不远了。

我这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多。医生告诉我：你最多还能活三年，有什么想做、想干的，抓紧！

我就想，在这最后的时间里，除了把《李敖大全集》加编41-85本的目标之外，就想和我的家人，友人，仇人再见一面做个告别，你们可以理解成这是我们人生中最后一次会面，“再见李敖”及此之后，再无相见。因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀。

对于来宾，我会对你说实话；我也想你能对我讲真话，言者无罪，闻者足戒。

或许我们之前有很多残酷的斗争，但或许我们之前也有很多美好的回忆；我希望通过这次会面，能让我们都不留遗憾。不留遗憾，这是我对你的承诺，也是我对你的期盼。

对于来宾，不管你们身在哪里，我都会给你们手写一封邀请信。邀请你来台北，来我书房，我们可以一起吃一顿饭，合一张影，我会带你去看可爱的猫，我会全程记录我们最后一面的相会，一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心：告别大陆媒体近10年了，我想通过这些影片，让大家再一次见到我，再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕。

——来自李敖的信

在信中，处于人生暮年的李敖，显示出他柔情的一面，“我这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多”。他坦言“因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀”。

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生死关头叮嘱儿子

“过小日子做大事业”

因年事已高，李敖无法接受开刀手术，所以一直采用电疗和药物治疗。

据李敖说，现在脑瘤症状主要是会影响吞咽，吃饭时容易呛到，呛得严重就可能窒息。

2017年5月中旬，在治疗期间，李敖再次感染肺炎，病情危急。其子李戡，在爸爸病情趋于稳定之后，在自己的社交账号上，发表一篇名为“爸爸在鬼门关前走一遭”的文章，详细透露了爸爸发病的经过，以及自己从海外得知情况紧急后，火速回到爸爸身边，为爸爸加油打气，渡过难关，写得情深意切，感人至深。

李戡透露：

当时爸爸在昏睡，怎么叫都没法完全清醒，当护士来抽痰时，我抓着一只手，他反应非常剧烈。二十五年来，我从没听过爸爸那样呻吟过。就在施行人工抽痰过程中，遇到窒息的危险，房间警报响起，几位护士医生推着急救车进房间。几分钟后，一张粉红色的病危通知书交到我手上。医生建议立刻插管，我马上签了字，接着紧握他的手，对他说要“熬过去”，爸爸跟着我念了一次，然后被推进了楼上的神经重症监护室。

经过抢救，李敖的情况逐渐好转，呼吸功能慢慢复原，逐步脱离了生命危险期，转回普通病房。

李戡写道：

这段时间，我使劲鼓励他，让他保持斗志，坚持下去，他都听进去了，经常点头表示同意。爸爸的心态一直很好，拔掉呼吸管后，护理师让他说自己名字，爸爸说“我叫王八蛋”，把大家都逗笑了。

李戡当时说，进出病房三十次，对人生有了新的体悟：

当一个人被推进了加护病房，再多的金钱与权力，都换不到更好的医疗照护，唯一能指望的，就是自己的身体与求生意志。我对爸爸说，我绝不浪费时间，追求大富大贵，而是专心做学问，享受天伦之乐。爸爸听了很满意，于是说了“过小日子，做大事业”这八个字。这十一天，是二十五年来我和爸爸感情最深的一段日子，我亲眼见到他顽强的斗志与毅力，陪着他度过生死交关的日子，我为这么一位了不起的爸爸感到骄傲。

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谈儿子李戡

他比我“坏”，招女孩喜欢

2012年10月，李敖推出由他本人亲自选定的《李敖50年唯一自选集》，其包括《传统下的独白》、《李敖情书集》等。

据出版方介绍，这套自选集主要以杂文传记为主。其中《李敖情书集》收集了李敖写给11个女人的168封情书，言辞炽热。华西都市报记者通过李敖自选集出版方将采访问题带到台北李敖的书房，李敖录音回答了华西都市报记者的专访，并畅谈自己在北大读大三的90后儿子李戡。

华西都市报：2012年7月，陈文茜在微博上透露，“李敖患白内障，周二看诊，确定今天开刀。”陈文茜还在微博上上传您眼睛手术后在家中着便衣的照片，引得有网友担心您如今的身体。您的眼睛手术康复状况如何？现在身体怎样？

李敖：小手术碍不了我的事，人老了眼睛有毛病是正常的，毕竟我差两年就80了。和我同岁的大胖子男高音帕瓦罗蒂死了，我也得当心呀。我身体还不错，现在一天吃两顿饭，过午不食，每天中午出去吃顿午饭，定期去做按摩，很少会客，一个人住在书房，自己整理书房，每天最有规律的事就是写作。

华西都市报：您每天的生活是如何安排的？

李敖：自己一个人在书房转来转去，走到哪写到哪，资料查到哪写到哪。早上六点起床，除了吃饭，一天所有时间都是在写。现在同时在写9部作品。

华西都市报：去年您刚上微博的时候，更新很快，受到很多读者的关注和喜欢。但到去年11月份，就没有显示更新。您以后就不再写微博了？

李敖：这次出版完我的《李敖50年唯一自选集》，等我80岁的时候，还要出我的80本《李敖大全集》，这是个大工程，现在前40本已经出版，30本已经写好，还有10本正在写。微博太费时间了，我不用电脑，有些字是躺在床仰着写的，还要麻烦我夫人发到网上，太麻烦了。以后要开也有可能，我停止更新后也写了不少，以后再找机会发吧。

华西都市报：80本《李敖大全集》，大概是怎样的情况？

李敖：大英百科全书现在都不出全集了，它出电子版，我要出纸质大全集。等我到80岁，这套80本大全集就出来了。它是《鲁迅全集》的6倍。现在还有10本未写完，其中“浪漫的与古典的”系列有6本，比钱钟书的《管锥篇》还要细还要有趣。还有我没有发表的日记等。

华西都市报：您的儿子李戡在北大读书已经两年多了。对他这两年的成长，持怎样的评价？对于他未来从事的职业，您有特别的倾向和预期吗？

李敖：我觉得他很好啊。对于他，我就是支持，不会参与他的成长，以后他要干什么我也不管。他自己能成长。

华西都市报：您跟儿子的相处方式大概是怎样的？会详细问他在学校生活的一些细节吗？

李敖：我们经常通电话，他会主动告诉我一些自己和学校的事情。其他他不想说，我也没必要问。我比他大58岁，完全是祖父的年龄，我很清楚我们有代沟，所以不会过多地干涉他。

华西都市报：这次您的自选集中有一本是《李敖情书集》。李戡现在已经20岁了。您会关心他在交友方面的状况吗？

李敖：这方面他不用我跟他讨论，他比我厉害，比我“坏”（招女孩喜欢）。我都是个老头子了，我的经验不够他用，他自己知道什么女生好，怎么去交往。再说谈恋爱这东西也不是谁能教的。而且，现在的女孩子我这老头可不懂，是你们年轻人的事儿。

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责任编辑：霍宇昂