原标题：马英九到访花莲受追捧，笑称签名要比周美青小一点
马英九二访花莲受追捧，笑称签名要比周美青小一点。 台湾《联合报》 图
据台湾《联合报》报道，前台湾地区领导人马英九短短两周内两度访花莲，前晚逛东大门夜市，昨天又起个大早健走、吃扁食、逛商圈，卯足全力当花莲观光推手。他说，花莲的状况正在改善，听说旅宿住房率已提升到5成，相信很快就能恢复原本的繁华，因为花莲的美丽没有改变，危险期已过，希望更多人来花莲。
马英九昨天换上花莲市公所为他准备的爱花莲T恤，一早到太平洋公园参加市公所举办的健走活动，与市长魏嘉贤、“立委”徐榛蔚及在场逾3千民众，一同缓步走到普照桥再折返，路线全长4.3公里。
他也到蒋经国曾7度光临的知名店家大啖扁食，店内墙上挂着与蒋经国的合影照片。马英九一听到店家介绍，立即站起来仔细端详。
扁食店老板拿出一张照片请马签名留念，他看到上面有马嫂周美青6年前的签名，开玩笑说“不能不签”，还幽默地说“要签小一点，（字）不能比老婆大”，展现马氏幽默。
马英九人气旺，这次来花莲所到之处都挤满等着合照的人群。马昨天表示，两度来都逛东大门夜市，第一次花3小时，前晚花4小时，还是有85摊没逛到，下次不来不行，预告还可能3访花莲。
来源： 中国台湾网
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