李敖去世：生前出镜《再见李敖》 连仇人都邀请了

原标题：生前出镜《再见李敖》 他连仇人都邀请了

封面新闻记者张杰 实习生 杨小涵

知名作家李敖病逝，在生命的最后时期，他已经很少公开露面，2017年6月曾录制了一档读书节目，他在节目中透露了病情。

“放射性治疗已经去了28次……我每天要吃类固醇，但副作用巨大……它严重地压迫了我的左腿神经，还影响我的吞咽。宋子文就是吃饭时候呛死了，我必须随时面对被呛死的危险……”2017年6月，在一档视频节目《读书人》中，李敖曾在自家书房出镜，自述因恶性肿瘤服用药物所带来的生理痛苦，“我的身体现在像一个战场，我是被害人。”在节目里，李敖行动显得缓慢，面部带有吃药引起的浮肿，但他思维清晰，接电话、读书、做笔记。“我一直是一个个体户，跟朋友不怎么来往。我自己很用功。我每天工作16个小时……”

亲笔信邀众位来宾

“见证我人生的谢幕”

2017年，以狂傲著称于世的著名作家李敖，迎来了他的83岁，同时也正遭遇人生的大坎儿。2月，李敖查出了脑部罹患肿瘤，医生告诉他“最多还能活3年”。5月，又因放射性治疗导致免疫力下降，感染急性肺炎住院，一度住进加护病房，甚至医生已给他的儿子李戡下了病危通知书。

李敖在文化世界征战大半生，却在切身承受肿瘤痛苦时，终于想要和自己，和他人，和这个世界做个和解，连慢慢走向死亡的路也要与众不同——除了加编《李敖大全集》41—58本，他还要与优酷合作做一档视频访谈节目《再见李敖》，将在节目中与自己的家人、朋友、敌人见上一面，有可能是向他们逐一做最后的告别。

6月13日，在优酷泛文化节目和战略发布会上，李敖的经纪人郑乃嘉代表李敖出席，并现场读了一封“来自李敖的信”。在信中，处于人生暮年的李敖，显示出他柔情的一面，“我这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多”。他坦言“因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀”。

李敖还透露，为了邀请来宾，他“会给你们手写一封邀请信。邀请你来台北，来我书房，我们可以一起吃一顿饭，合一张影，我会带你去看可爱的猫，我会全程记录我们最后一面的相会，一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心：告别大陆媒体近10年了，我想通过这些影片，让大家再一次见到我，再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕”。

郑乃嘉透露，李敖在《再见李敖》中邀请的嘉宾，初步已经有计划，比如“陈文茜、宋楚瑜，也可能是跟他有过短暂婚姻史的胡因梦女士”。

生死关头叮嘱儿子

“过小日子做大事业”

因年事已高，李敖无法接受开刀手术，所以一直采用电疗和药物治疗。据李敖说，现在脑瘤症状主要是会影响吞咽，吃饭时容易呛到，呛得严重就可能窒息。今年5月中旬，在治疗期间，李敖再次感染肺炎，病情危急。其子李戡，在爸爸病情趋于稳定之后，在自己的社交账号上，发表一篇名为“爸爸在鬼门关前走一遭”的文章，详细透露了爸爸发病的经过，以及自己从海外得知情况紧急后，火速回到爸爸身边，为爸爸加油打气，渡过难关，写得情深意切，感人至深。

李戡透露，“当时爸爸在昏睡，怎么叫都没法完全清醒，当护士来抽痰时，我抓着一只手，他反应非常剧烈。二十五年来，我从没听过爸爸那样呻吟过。”就在施行人工抽痰过程中，遇到窒息的危险，“房间警报响起，几位护士医生推着急救车进房间。几分钟后，一张粉红色的病危通知书交到我手上。医生建议立刻插管，我马上签了字，接着紧握他的手，对他说要“熬过去”，爸爸跟着我念了一次，然后被推进了楼上的神经重症监护室。”

经过抢救，李敖的情况逐渐好转，呼吸功能慢慢复原，逐步脱离了生命危险期，转回普通病房。李戡写道，“这段时间，我使劲鼓励他，让他保持斗志，坚持下去，他都听进去了，经常点头表示同意。爸爸的心态一直很好，拔掉呼吸管后，护理师让他说自己名字，爸爸说‘我叫王八蛋’，把大家都逗笑了。”

李戡说，陪爸爸与病魔战斗的十一天来，“我进出病房三十次，对人生有了新的体悟。当一个人被推进了加护病房，再多的金钱与权力，都换不到更好的医疗照护，唯一能指望的，就是自己的身体与求生意志。我对爸爸说，我绝不浪费时间，追求大富大贵，而是专心做学问，享受天伦之乐。爸爸听了很满意，于是说了‘过小日子，做大事业’这八个字。这十一天，是二十五年来我和爸爸感情最深的一段日子，我亲眼见到他顽强的斗志与毅力，陪着他度过生死交关的日子，我为这么一位了不起的爸爸感到骄傲。”

致我的家人、友人、仇人：

你们好，我是李敖，今年83岁。年初，我被查出来罹患脑瘤，现在刚做完放射性治疗。现在每天要吃六粒类固醇，所以身体里面变得像一个战场，最近又感染二次急性肺炎住院，我很痛苦，好像地狱离我并不远了。

我这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多。医生告诉我：你最多还能活三年，有什么想做、想干的，抓紧！

我就想，在这最后的时间里，除了把《李敖大全集》加编41-85本的目标之外，就想和我的家人，友人，仇人再见一面做个告别，你们可以理解成这是我们人生中最后一次会面，“再见李敖”及此之后，再无相见。因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀。

对于来宾，我会对你说实话；我也想你能对我讲真话，言者无罪，闻者足戒。

或许我们之前有很多残酷的斗争，但或许我们之前也有很多美好的回忆；我希望通过这次会面，能让我们都不留遗憾。不留遗憾，这是我对你的承诺，也是我对你的期盼。

对于来宾，不管你们身在哪里，我都会给你们手写一封邀请信。邀请你来台北，来我书房，我们可以一起吃一顿饭，合一张影，我会带你去看可爱的猫，我会全程记录我们最后一面的相会，一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心：告别大陆媒体近10年了，我想通过这些影片，让大家再一次见到我，再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕。

——来自李敖的信

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责任编辑：张玉