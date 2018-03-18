李敖谈儿子李戡：他比我“坏” 招女孩喜欢(图)

原标题：李敖谈儿子李戡②：他比我“坏”，招女孩喜欢

2011年7月和2014年7月，华西都市报记者曾经两次在香港书展上近距离采访到李敖和李戡父子。其中第一次是李敖本人做个人演讲，第二次是儿子李戡在书展上推出自己的新书，父亲李敖特意出席活动为儿子站台。

此外，2012年，华西都市报还通过出版方专访到李敖本人。在两次的近距离采访和一次邮件专访中，李敖都表现出一位开明而又慈爱的父亲形象。

2012年10月，李敖推出由他本人亲自选定的《李敖50年唯一自选集》，其包括《传统下的独白》、《李敖情书集》等。据出版方介绍，这套自选集主要以杂文传记为主。其中《李敖情书集》收集了李敖写给11个女人的168封情书，言辞炽热。华西都市报记者通过李敖自选集出版方将采访问题带到台北李敖的书房，李敖录音回答了华西都市报记者的专访，并畅谈自己在北大读大三的90后儿子李戡。

华西都市报：2012年7月，陈文茜在微博上透露，“李敖患白内障，周二看诊，确定今天开刀。”陈文茜还在微博上上传您眼睛手术后在家中着便衣的照片，引得有网友担心您如今的身体。您的眼睛手术康复状况如何？现在身体怎样？

李敖：小手术碍不了我的事，人老了眼睛有毛病是正常的，毕竟我差两年就80了。和我同岁的大胖子男高音帕瓦罗蒂死了，我也得当心呀。我身体还不错，现在一天吃两顿饭，过午不食，每天中午出去吃顿午饭，定期去做按摩，很少会客，一个人住在书房，自己整理书房，每天最有规律的事就是写作。

华西都市报：您每天的生活是如何安排的？

李敖：自己一个人在书房转来转去，走到哪写到哪，资料查到哪写到哪。早上六点起床，除了吃饭，一天所有时间都是在写。现在同时在写9部作品。

华西都市报：去年您刚上微博的时候，更新很快，受到很多读者的关注和喜欢。但到去年11月份，就没有显示更新。您以后就不再写微博了？

李敖：这次出版完我的《李敖50年唯一自选集》，等我80岁的时候，还要出我的80本《李敖大全集》，这是个大工程，现在前40本已经出版，30本已经写好，还有10本正在写。微博太费时间了，我不用电脑，有些字是躺在床仰着写的，还要麻烦我夫人发到网上，太麻烦了。以后要开也有可能，我停止更新后也写了不少，以后再找机会发吧。

华西都市报：80本《李敖大全集》，大概是怎样的情况？

李敖：大英百科全书现在都不出全集了，它出电子版，我要出纸质大全集。等我到80岁，这套80本大全集就出来了。它是《鲁迅全集》的6倍。现在还有10本未写完，其中“浪漫的与古典的”系列有6本，比钱钟书的《管锥篇》还要细还要有趣。还有我没有发表的日记等。

华西都市报：您的儿子李戡在北大读书已经两年多了。对他这两年的成长，持怎样的评价？对于他未来从事的职业，您有特别的倾向和预期吗？

李敖：我觉得他很好啊。对于他，我就是支持，不会参与他的成长，以后他要干什么我也不管。他自己能成长。

华西都市报：您跟儿子的相处方式大概是怎样的？会详细问他在学校生活的一些细节吗？

李敖：我们经常通电话，他会主动告诉我一些自己和学校的事情。其他他不想说，我也没必要问。我比他大58岁，完全是祖父的年龄，我很清楚我们有代沟，所以不会过多地干涉他。

华西都市报：这次您的自选集中有一本是《李敖情书集》。李戡现在已经20岁了。您会关心他在交友方面的状况吗？

李敖：这方面他不用我跟他讨论，他比我厉害，比我“坏”（招女孩喜欢）。我都是个老头子了，我的经验不够他用，他自己知道什么女生好，怎么去交往。再说谈恋爱这东西也不是谁能教的。而且，现在的女孩子我这老头可不懂，是你们年轻人的事儿。

华西都市报-封面新闻记者 张杰

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责任编辑：张玉