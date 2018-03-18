李敖谈儿子李戡：我比他“坏” 有办法让他崇拜我

原标题：李敖谈儿子李戡①：我比他“坏”，我有办法让他崇拜我

李敖虽然狂傲，但他却是一位慈父。2011年7月和2014年7月，华西都市报记者曾经两次在香港书展上近距离采访到李敖和李戡父子。其中第一次是李敖本人做个人演讲，第二次是儿子李戡在书展上推出自己的新书，父亲李敖特意出席活动为儿子站台。

此外，2012年，华西都市报还通过出版方专访到李敖本人。在两次的近距离采访和一次邮件专访中，李敖都表现出一位开明而又慈爱的父亲形象。而在华西都市报在2012年的一次专访李戡中，谈起父亲李敖，李戡也是表现出对父亲的敬佩。谈到父亲对他学习功课上的态度，他说：“我爸爸从来不在意我功课怎样，因为在他看来，功课好不好的问题，是太小的事情，我们之间根本提都不提这件事！他关心我，主要是关心我最近读什么书，思考能力有没有提高。”

李敖李戡父子

2014年，在李戡的新书发布会上， 李敖大赞儿子做学问的能力并透露父子相处之道。在学术考证上，李戡是传承了李敖严谨的作风。

在会上，李敖亦公开赞扬儿子搜索整理资料的毅力，并指儿子是学他戴着口罩及手套去查阅，结果从封存几十年的档案中，得到极其珍贵的资料。 李敖谦説自己做学问的方法很笨，就只懂不断复习，并全靠好记忆，但就赞赏儿子懂得取舍，读书速度极快，又能迅速抓到重点，更称赞他为“天才”。李戡也坦言：“为写这本书，父亲奉献了不少多年珍藏的资料，也给我许多精神上的支持。”

当被问及年届80的他如何与儿子相处。李敖表示与年轻人相处，要多加留意：“到了一定年纪，人一般容易啰嗦，说话容易惹人讨厌，我在这方面是很警觉的。”他的方法就是常常提醒自己：不要啰嗦、不要重覆、常洗澡，而看到年轻人做事觉得不对之处，批评也要点到为止，并认为各人都有自己的人生理念，学会尊重就能相处融洽。

2010年，李敖的儿子李戡以优异成绩被北大经济学院录取，成为热议的公众人物。同年，李戡推出自己的第一本书《李戡戡乱记》，其犀利观点很有其父之风再次引发关注。很多家长都将孩子送往海外读书，李敖却将儿子李戡送到北大念书。

2011年，儿子李戡已经读完了大一，记者问他对儿子的总体评价如何，李敖说：“才一个学年而已，我还不知道他学习的具体情况。我有能力将他送到美国读书，只是没有那么做而已。我认为一个人的成长是很复杂的，而且因人而异，不一定随大流，看到人家去欧美就也去。我就从来没有留学，但是我的英文并不比那些留学的人差，我马上要出英文书了，你到时就看到了。”

李戡在公开场合多次表达对爸爸的崇拜之情，丝毫没有年轻人常见的叛逆，是怎么教育儿子的呢？李敖说：“其实他是有过叛逆的，只不过我比他‘坏’，我有办法让他崇拜我。而且我年纪比他大50多岁，几乎是一个祖父的角色，这一点也跟别人不大一样。”

封面新闻记者 张杰

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责任编辑：张玉