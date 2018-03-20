台百岁奶奶点名马英九为其庆生:有人骂你我很生气

原标题 台百岁奶奶点名马英九为其庆生：有人骂你我就很生气！

马英九的魅力，连百岁姥姥也挡不住！（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网3月20日讯 马英九帮忙庆生，也是“选民服务”！据台湾《中时电子报》报道，国民党发言人锺沛君表示，一位百岁姥姥只点名马英九为她过生日，也真的如愿见到马英九，姥姥还对马说：“有人骂你，我就会很生气！”

锺沛君在脸谱网（Facebook）谈起马英九为姥姥庆生过程，过年前有一天，她忙着发春联，助理紧张说：“今天有人说要找你作选民服务耶！”她回拨过去，电话那一头说，他们家百岁姥姥过生日，只想要马英九帮忙庆生！儿孙辈只好开始分头想办法，但也有人劝姥姥：马英九很忙哪！姥姥我们换别人好吗？姥姥回：不好。

姥姥的孙媳妇后来向锺沛君登记了这个特别的“选民服务”。锺沛君登门问姥姥，您最喜欢马英九哪一点呢？姥姥几乎不花一秒就脱口而出：清廉呀！当天马英九到姥姥家为她庆生，姥姥脸上闪着光彩。姥姥跟马提到养生秘诀是保持快乐的心，“但是有人骂你，我就会很生气！”

来源：中国台湾网

责任编辑：张岩