台支持“台独”比例2年降12.9% 网友：托民进党福

原标题 岛内支持“台独”比例2年内下滑12.9% 网友：托民进党的福！

中国台湾网3月20日讯 据台湾《中时电子报》报道，民进党执政近2年，亲绿的“台湾民意基金会”昨天（19日）公布的最新民调直指，支持“台独”的比例2年内下滑逾1成，“基金会”董事长游盈隆称，这是一个巨大且离奇的转变！

民进党主席蔡英文。（图片来源：台湾《中时电子报》）

据报道，民调显示，和2016年相比，那时有51.2%比例倾向支持“台独”，但2年后，支持“台独”的比例已经下滑到38.3%。也就是说，倾向“台独”的比例，2年下滑了12.9个百分点。

网友说：“不离奇！都是汉人，要硬生生地叫人离祖背德，才叫人匪夷所思，违反人性。”“骗人的假议题，还能骗多久？”“认清事实就不会离奇，终究‘台独’只是口号喊爽的，欺骗台湾人才是真的！”“绿民众是两岸统一最大的推手！”“还有3成8才是离奇吧！”“被民进党这样乱搞乱政，难怪想统一的越来越多，一切都是托民进党的福！”

还有网友点出原因：“很简单啊！‘台独’被‘大肠花’PTT觉青、愤青、酸民们，搞‘反中’搞得太偏激，给搞臭掉啦，物极必反，他们不谈好处只谈坏处，没有中立客观功过互陈的评论，及不合比例原则的‘逢中必反’，和‘大肠花’的艺人政客、商人两套标准，一面讲‘反中’一面又跑去大陆赚人民币的嘴脸，把乡民观感给搞差了。”

来源：中国台湾网

责任编辑：张岩