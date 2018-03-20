深澳电厂为何拼重启？知情人爆料:台北快要没电了

原标题 深澳电厂为何拼重启？知情人爆真相：台北快要没电了

中国台湾网3月20日讯 据台湾“东森新闻云”报道，深澳电厂案日前环评过关引发争议，“台湾政策研究基金会”20日召开记者会抨击蔡当局，台湾能源部落格板主、前吉兴工程董事长陈立诚指出，深澳电厂之所以会通过环差，“是因为台北市快要没有电了！”

事实上，位于台湾新北市瑞芳区的深澳发电厂曾经是台湾发电量最大的发电厂，同时也是台湾首座大型发电厂，主要供应台湾北部电力，但已于2007年除役并拆除厂房，而本月14日通过环差后也是引发了地方、“环保署”与环团的不断争论。

20日的“台湾政策研究基金会”由该基金会高级助理研究员唐慧琳、前“环保署署长”魏国彦、台湾能源部落格板主陈立诚主持召开，他们批评蔡当局让深澳电厂通过环差，还提出书面资料指出深澳电厂通过环差有三大问题，包括：

第一，环评大会表决一票之差通过，是一场“环评大戏”，也让詹顺贵“副署长”打脸了詹顺贵律师；

第二、他们批评“干净煤”成为台湾“年度干话”之一，称“煤”没有所谓的干不干净，干净煤并非洁净能源，更质疑干净煤到底有多干净？

第三，他们批评“用肺换电”是错误能源配置，称民进党当局上任之后，预计在2025年达成“非核家园”目标，所订定未来的能源占比燃煤发电为30%，而2017年台湾的燃煤能源占比就已达36.9%，超过了30%的发电占比，预计未来会有许多燃煤机组维持在低档甚至闲置状态，为此质问蔡当局真的需要2025年启用深澳燃煤电厂吗？

陈立诚在记者会上指出，民进党当局之所以让深澳电厂回归，就是因为台北市快要没有电了！他说，提供台湾北东区重要电力来源的有四个电厂，第一是基隆的协和电厂，但机组陆续将除役，第二是核二厂，但也可能提前除役，第三就是去年倒塌的和平电厂，再来就是目前通过环差的深澳电厂。

“北东区很快就要没有电厂！”陈立诚说，深澳电厂如果不恢复，就会只剩下和平电厂，北部本来就是靠“南电北送”，如果不够电，台北市会非常危险，虽然深澳电厂发电量100多万千瓦不是很大，比不上核四一部机，但是对民进党当局不无小补，故而怕台北市缺电才是深澳电厂回归的真正原因。

高级助理研究员唐慧琳则指出，民进党硬推深澳电厂的行为是“撞了墙也不回头”，但她依然希望蔡当局不要继续错误下去，虽然这样对在野党有利，可受苦的是全台民众。

此外，因台北市被指是深澳电厂回归的主因，故而台北市长柯文哲在受访时也对此议题进行了回应，但态度中立，柯指出，他不会盲目支持也不会盲目反对，直言专业问题要专业解决，不过他也坦言，现在最大问题是，“到底台当局讲的资料可靠不可靠？”。

来源：中国台湾网

责任编辑：张岩