赖清德叫嚣“台湾找不到九二共识” 台商登报打脸

海外网3月23日电 台当局行政部门负责人赖清德再对两岸关系放“独”言！他表示，若大陆关起大门而唯一的钥匙是“九二共识”，那“在台湾是找不到这把钥匙的”。面对国民党“立委”许毓仁询问，什么才是钥匙？赖诡辩称，“求同存异”，要求大陆“不要对台湾设定达不到的前题”。

据台媒报道，赖清德日前在台立法机构列席所谓的“施政总质询”时表示，行政机构愿意多创造机会增加两岸彼此交流的弹性，但如果大陆把大门关起来，唯一的钥匙就是“九二共识”，那么在台湾是找不到这把钥匙的。

赖清德屡放“独”言，早前更称自己是“台独工作者”（图：台媒）

今（23）日，赖清德再为其上述言论进行诡辩。当国民党“立委”许毓仁问赖清德，打开两岸关系的钥匙是什么？赖清德诡辩道，两岸应该要“求同存异”，自信地展开交流，对台湾设定达不到的前提，对两岸交流没有帮助。

赖清德称，主张台湾是一个“主权独立的国家”，是台湾“最主流的意见”，民进党的主张也是如此。他叫嚣称，“台湾未来前途由2300万人来决定”。

对于赖清德此举，直接即有台商对其打脸。据台湾亲绿的《自由时报》消息，上月出席台当局海基会举办春节联谊活动的台商、福贞公司董事长李荣福，今（23）日更是大动作在台湾报纸刊登半版声明广告，除表态反“台独”，支持“九二共识”，“两岸一中”外，也为发言被误解是支持民进党两岸政策，“伤害两岸同胞的情感”，以及当时提及蔡当局为未核准大陆春节加班机申请相关不当言论，公开道歉。

台商李荣福登报反“台独”，拥护“九二共识”（图截于台媒）

此外，台湾明眼的网友也看出了赖清德诡辩和欺骗的伎俩，纷纷对其批驳。有网友直指其“求同存异”系骗人把戏，“我好像只看到异，没看到同，说废话，谁不会呢？”

有也网友讽刺，赖清德放“嘴炮”做弱台湾，“哪一天被统一了，蔡（英文）赖（清德）绝对居首功。”

还有网友表示，台湾有这类“官员”，百姓只能“自认倒霉”了。

就在赖清德本月20日声称，台湾是“主权独立的国家”，“台湾主权独立”的事实不会因为外界而有任何改变时，国务院台办发言人安峰山对此表示：大陆和台湾同属一个中国。台湾是中国领土不可分割的一部分，从来不是也永远不可能成为一个国家。我们坚决反对“台独”分裂活动，一切分裂国家的行径和伎俩都注定是要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚。这种赤裸裸的“台独”言论，是对两岸关系的严重挑衅，必将自食恶果。

今年两会期间，时任国台办主任的张志军在“部长通道”接受媒体提问时再次强调，只有回到“九二共识”，两岸关系上空的乌云才能被驱散。张志军表示，两岸关系的形势更趋严峻复杂，对台工作也面临更多风险和挑战。但是消极因素阻挡不了两岸关系向前迈进的步伐，也改变不了两岸关系和平统一的进程。

张志军强调，两岸关系陷入政治僵局，责任完全在台湾当局，我们多次讲过，大陆对台的大政方针，不会因为台湾政局的变化而改变，我们经常强调，只有回到“九二共识”，两岸关系上空的乌云才能被驱散。（海外网 侯兴川）

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