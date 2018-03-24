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台北直升机轰鸣似军演 实为台军为歌唱比赛造势

台北直升机轰鸣似军演 实为台军为歌唱比赛造势
2018年03月24日 18:02 中国网
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　　原标题；台北清晨直升机轰鸣似军事演习 实为台军为歌唱比赛造势

台北清晨直升机轰鸣似军事演习，实为台军为歌唱比赛造势。（图片来源：台湾《联合报》）台北清晨直升机轰鸣似军事演习，实为台军为歌唱比赛造势。（图片来源：台湾《联合报》）

　　中国台湾网3月24日讯　据台湾《联合报》报道，台湾防务部门举办高中生军哥比赛，重头戏是3架直升机通过营区上空。近1星期来，台军直升机进驻松山机场，利用清晨进行编队飞行熟悉航路，但苦了内湖当地民众。不少人抱怨直升机清晨低空飞行的声压触动汽车警报器，许多人直接被直升机沉重的发动机声叫起床。有民众以为此举是战训用的军事演训，认为应该忍一忍，但后来知道纯为军歌比赛造势，引来不少抱怨。

　　直升机连日清晨飞过台北市区引来不少民众抱怨，抱怨文出现在PTT与脸谱网内湖粉丝页。原本有人认为这是军事演习，但后来得知纯为军歌比赛造势，纷纷提出抱怨。有人认为，军事演习可以接受，但不需为军歌比赛这样搞。

　　而防务部门表示，这次比赛是由防务部门负责人严德发主持的歌唱比赛，还有“教育部政务次长”蔡清华列席，为了展现青年学子蓬勃朝气与青春活力，带动支持防务、加入台军之热情。（中国台湾网 高旭）

　　来源：中国台湾网

责任编辑：桂强

直升机台军轰鸣
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