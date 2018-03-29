台导演急了称不是“台独” 原来新剧今晚在大陆播

原标题：台湾导演急了：我不是“台独”！原来他的新剧今晚就在大陆播！

这部网剧你会看吗？

就在一个小时前，有一部名为《动物系恋人啊》的网剧在大陆某视频网站上线了。

这件事表面看起来没什么太大的毛病。

但是，就在这部网剧上映的6个小时前，该剧导演瞿友宁发布了这样一条微博⬇️

作为台湾知名导演，曾经执导过《恶作剧之吻》、《我可能不会爱你》等电视剧的导演瞿友宁为什么要撇清自己和“台独”的关系？他和“台独”有什么关系？为什么要急于洗白自己？

不着急， 环环（ID：huanqiu-com）慢慢为你理一理。

就在《我可能不会爱你》在大陆红的一塌糊涂的时候，瞿友宁2016年接受台湾绿媒专访，曾说过这些话：

他说，“台湾演员在工酬上面，其实比大陆演员来的相对低一点”“大概每个礼拜都可以接到大陆的邀约，价码是台湾五倍以上，尽管让人很难不心动，但我不倾向用一种低价倾销的方式去中国大陆工作”。他还强调自己对台湾有感情，不会为了赚钱自砍身价，不愿意沦为大陆片商眼中的“台劳”。

不料他的这些话才放出一年，他就被自己打脸⬇️

2017年，由其担任剧本总策划的大陆电视剧《特化师》在深圳卫视首播。

之前明明表示不愿自砍身价来大陆拍戏，怎么又变卦了？

这部剧大陆观众只看了几集，该剧就被停播了。

原因是，有网友扒出，瞿友宁支持“台独”。

事件1：

2014年3月18日，台湾爆发“太阳花学运”，岛内“独派”团体和学生宣称台当局存在“黑箱服贸协议”，发起攻占“立法院”的行动。台湾“今日新闻网”对此报道称，瞿友宁导演虽无法亲临“立法院”，但他认同学生们是在做“对的事”，同时，瞿友宁还为“学运人士”加油，称他们“在走为历史负责的路”。对于当时的马英九当局，瞿友宁还直批“执政者的无耻无能与横行霸道让人难过。”

台媒报道截图

消息一经媒体曝光，立即引发大陆网友强烈反弹，网友纷纷痛批，“一边赚着大陆的钱，一边又要支持‘台独’”“这样的导演必须抵制”！

随后，电视剧《特化师》被临时延档。瞿友宁连忙紧急澄清自己并非《特化师》的导演，只是看过剧本给过意见，不希望因一人拖累整个剧组。至于“台独”一说，瞿友宁称是此前言论被移花接木和误解，还称自己一直以来认同“九二共识”，“我的戏是谈爱和幸福”，希望两岸能够有更多的理解。

事件2：

但很快，瞿友宁又被媒体曝光为“太阳花学运”头目陈为廷站台：

台湾“东森新闻网”2014年12月24日报道称，“太阳花学运”头目陈为廷自爆曾在公车上对女乘客袭胸，就在岛内网友痛骂陈“人面兽心”“行为下流”时，瞿友宁却站出来声援，称“他本来就不会也不必须是个完人”。

对此，连台湾网友都看不下去了：

然而，瞿友宁的“黑历史”还远远不及如此。

事件3：

有网友曝光，瞿友宁还曾和“太阳花学运”学生合影留念：

事件4：

批评其他台湾演员在10月1日喊“国庆快乐”⬇️

台媒报道截图

事件5：

邀“台独”歌手卢广仲担任电视剧男主角⬇️

环环：好了，说了这么多，你怎么看？

责任编辑：霍宇昂