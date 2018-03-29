中国梵蒂冈将签署主教任命协议？外交部回应

原标题：中梵将签署主教任命协议？外交部回应

[环球时报—环球网报道 记者李司坤]在3月29日举行的外交部例行记者会上，有法新社记者援引《环球时报》英文版28日的报道提问称，中国和梵蒂冈之间的主教任命协议可能本周六就会达成，对此中方有何回应？

对此，发言人陆慷表示，我们对发展和梵蒂冈的关系是有诚意的，事实上我们也在做出自己的积极努力，我们希望双方的对话能够继续很好地进行下去，并且取得积极的成果。

《环球时报》英文版28日发文援引中国天主教主教团副主席兼秘书长郭金才的话称，中国和梵蒂冈之间本月底有望签署主教任命协议。郭金才称，双方的谈判已经深入到了“最后阶段”，该协议有望解决双方在主教任命上的棘手问题。

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