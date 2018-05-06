原标题：（港澳台）香港将成立粤港澳大湾区发展办公室
新华社香港5月6日电（记者张欢）香港特区政府政务司司长张建宗6日发表网志表示，在粤港澳大湾区发展规划（以下简称《规划》）出台后，特区政府政制及内地事务局将尽快成立“粤港澳大湾区发展办公室”，在香港专责协调国家相关部委、广东省政府、澳门特区政府，以及香港特区政府相关政策局和部门，统筹落实《规划》的工作。
同时，办公室也会主动联系商会、专业团体和相关参与者，宣传大湾区建设为香港企业和人才带来的机遇，并听取意见，使相关措施更切合业界需要。
张建宗谈到，大湾区建设的一项重点工作就是粤港澳携手打造国际科技创新中心。而在文化创意产业领域，香港与大湾区的其他城市拥有地缘、文化相近性，所以合作发展空间很大，并且大湾区贴近庞大的内地市场，加上三地将共同建设青年创业就业基地，集聚青年人才，可为青年人带来创业就业发展机遇。
张建宗还指出，《规划》出台后，为了让香港市民认识大湾区，特区政府将通过媒体和网站推广大湾区建设，鼓励商会、专业团体等举办与大湾区相关的活动，让社会各界了解大湾区建设将为香港带来的新机遇。（完）
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