原标题：马英九呼声高涨！台民众高喊：“再选一次领导人”

马英九（左二）（来源：中时电子报）

海外网5月13日电 日前，马英九与爱心菜贩陈树菊一起参加活动，陈树菊称，“高雄有很多朋友希望你再出来选台湾地区领导人”，马英九则笑而不答。但这番言论却在岛内某政论节目上引起名嘴谩骂。马英九12日出席活动时表示，自己替陈树菊感到委屈，而现场有热情民众高喊，要马英九再选一次台湾地区领导人。

据台湾《中时电子报》消息，当日，马英九替陈树菊抱不平，称她只是转达她高雄朋友的意见，也不是她的个人意见，“这么一位做公益的老太太，竟然受到名嘴挞伐，替她感到委屈。”而在马英九离开活动场合时，有热情民众高喊，“马英九再选一次领导人”，马则开玩笑说，“你不要让名嘴听到，不然他们会在电视上骂你。”

马英九是否参与2020选举？罗智强回应

近来，岛内民众频频喊话马英九，希望其能参加2020年台湾地区领导人选举。前马英九办公室副秘书长罗智强日前表示，他不知道马英九的规划是什么，但有一点他很清楚，那就是2020年台湾地区如果还是蔡英文“执政”，“台湾可能就没有下个四年可言了”。

对于马英九是否会参加2020年“大选”，罗智强表示，马英九卸任后人气明显回升，有很多人期待其能重出江湖为他们讨公道。 但罗智强称，自己现在已不是马英九的幕僚，所以不知道他未来的规划是什么。

“九二共识”是两岸共同政治基础

人气回归的同时，马英九还频频向台当局开炮。近日，马英九狠批赖清德“一天到晚叫‘台独’，这没必要，也没可能。”据台媒称，马英九9日发表演说，指出蔡当局称呼大陆为“中国”是不对的，并表示“九二共识”是两岸的共同政治基础。

多米尼加共和国日前与台当局闪电“断交”。马英九喊话蔡英文，“你不是鼓励大家要自立自强吗？要自己想办法，这美国人也帮不上忙，关键在于我们愿意解决‘九二共识’。”

马英九还不止一次表示，现在应该赶快把两岸关系拉回来，否则对台湾不利！因大陆在军事、经济等各方面不断成长，推动一带一路、亚投行等，对台湾地区都是有商机的事件，台应该尽力争取，否则将来发展空间会越来越小。他说，台当局要拿出智慧，两岸关系不解决的话，台湾长期的发展会有很大影响，“美国跟日本都没办法真正帮台湾地区的忙，台要自己帮自己的忙”。

责任编辑：霍宇昂