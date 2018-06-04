“汉光演习”第一天 台一架F16战机于下午1点失联

原标题：“汉光演习”第一天 台一架F-16战机于下午1点失联
台军F-16（资料图）
[环球网快讯]据台“中时电子报”4日报道，台“汉光演习”今（4）日登场，传出有1架架F-16战机，今天从花莲起飞后，疑于下午1点多失联。台空军目前正全力搜索中。
报道称，一架F-16战机在下午1点43分，在北部执行例行训练时失联。目前台空军正调查中。至传外传有两架失联，台军方予以否认。
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