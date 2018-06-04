原标题：台军10年间已坠毁8架F-16 飞行员5年遇2次坠机

图为台军失事F-16残骸。（来源：台媒）

海外网6月4日电 台军“汉光34号实弹实兵演练”今天首日开展就发生事故，一架F-16战机失联。据台媒最新消息，失联战机残骸已被发现，座舱内逃生伞有使用过的痕迹，目前尚未找到驾驶该机的飞行员。

图为失联战机4日上午被拍到。（来源：台媒）

该飞行员第二次遭遇坠机 五年前曾获救

据台湾“中央社”报道，台空军司令部证实，台军一架F-16单座战机（机号6685号）于当地时间4日下午1时9分在台湾北部空域执行演训任务，光点于下午1时43分消失，坐标为N25-05、E121-45（基隆市暖暖区山区），驾驶员为吴彦霆少校。台军已启动搜救机制全力搜寻。

图为失事战机飞行员吴彦霆。（来源：联合新闻网）

据新北消防局通报，瑞芳区滴水子路一名登山客报案称，在五分山登山步道21公里处发现飞机残骸，疑似为台军坠毁的F-16残骸。台军方及消防人员前往搜救后，除在现场发现机壳残骸，还发现机舱内逃生伞掉落在残骸旁草丛，并有使用过的痕迹，但至今仍未找寻到吴彦霆少校，搜救人员持续在附近找寻当中。

另据台湾《联合报》报道，这已是吴彦霆驾驶F-16第二次发生事故。2013年5月15日，当时还是中尉的吴彦霆在台湾嘉义455联队（现第四联队）换装F-16战机，当天他驾驶的F-16A（编号6622）在高雄小港机场外海西侧44海里处，因发动机故障、失去动力坠机。吴彦霆当时跳伞获救，被直升机救回。

图为台军F-16资料图。（来源：台湾“中央社”）

台军近10年间已有8架F-16坠毁

另据台湾“东森新闻云”统计，从1998年至今，台军F-16战机已发生8起事故，造成5名飞行员死亡、2人受伤。

1998年3月20日，台空军嘉义基地455联队一架F-16战机（编号6268）下午2时从嘉义基地起飞，执行“海面炸射任务掌控”例行训练，10分钟后在澎湖马公西南5海里处失联，后证实失事。失事战机飞行员为少校温进嵩和上尉章嘉成，遗体并未寻获。

1999年1月25日，台空军嘉义基地所属一架F-16双座战机（编号6813）自花莲基地起飞，前往台东空域例行飞行训练，于下午5时从雷达上消失，后被发现在台东县太麻里乡北里村金针爆炸坠毁，台军中校教官张嘉鲲及中校学官戴维康罹难。

1999年6月1日，台军一架F-16A（编号6638）晚间实施夜航训练时，在绿岛西南22海里外海坠毁，飞行员许君威少校失踪。

1999年8月18日，台湾嘉义空军基地飞行编队中的4号僚机F-16A（编号6689）因起落架故障，由编号6680的3号僚机伴飞，3号僚机却坠毁在主跑道侧尽头6000米处，飞行员林更生少校于49米高度弹射逃生，骨折送医。

2008年3月4日，台空军花莲基地401联队一架单座F-16战机晚间从花莲基地起飞，执行夜航训练。该机起飞后仅28分钟，信号就从雷达消失。台军全力搜救后，证实飞行员丁世宝罹难，但仍没有寻获遗体。时任台空军401联队“政战主任”杨凤生表示，初步分析是夜间空间迷向，造成飞行员脑部缺氧死亡。

2013年5月15日，台军455联队一架F-16单座战机疑似因机具故障，在高雄外海坠毁，中尉飞行员吴彦霆（26岁）跳伞，在海上漂流1小时后获救。吴彦霆跳伞时撞上机舱门造成头胸挫伤，所幸没有大碍。事故发生后，预计参加护渔操演的台军F-16战机紧急改由幻影战机上阵，不料5天后幻影战机也坠毁。

2016年1月22日，台空军少校高鼎程在美国路克基地驾驶F-16战机进行训练时，不幸发生坠机意外殉职。台空军高层表示，高鼎程是因公殉职，将追晋中校并颁发“褒扬令”、“旌忠状”、奖章等。

2018年6月4日，台空军花莲基地一架单座F-16A战机（编号6685），于下午1时43分执行“汉光演习”任务时，在基隆市暖暖区山区失联，机上驾驶员是少校飞行员吴彦霆。

责任编辑：霍宇昂