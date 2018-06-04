台军确认失联F-16已坠毁 飞行员目前生死不明

原标题：台军确认失联F-16已坠毁，飞行员失踪

据台湾省媒体报道，在台湾省汉光演习第一天就失联的台军方F-16战机目前已确认坠毁，有1名登山客在暖暖山区发现疑似飞机残骸。但飞行员目前生死不明。

台军方目前已派出S-70C型搜救机前往搜救。台湾省新北市、基隆市消防局出动十几辆救援车辆以及人员、搜救犬展开地面搜救。

通常而言，F-16战机飞行员如果成功跳伞，飞机弹射座椅都会发出SOS求救讯号，但据台湾媒体报道目前尚未收到任何求救讯息。

此外，台湾省媒体还透露，失事的F-16A战机编号为6685，飞行员为少校吴彦霆，此前总飞行时间为1039小时，F-16战机的飞行时间为736小时。但在2013年，吴彦霆还是中尉时，他就曾驾驶F-16A战机遭遇发动机故障事故。当时他曾数次尝试重新开车无效，飞机最终坠海，吴彦霆跳伞获救，台湾军方人士当时还评价死里逃生的吴彦霆“有胆识”。

另据台“中时电子报”4日早先报道，曾外传有两架F-16战机失联，台军方予以否认。经查证是长机失联，僚机已先行在下午2点40分返回基地。

（视频 | 环球时报三缺二字幕组）

责任编辑：霍宇昂