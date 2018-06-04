台军方证实：坠机F-16飞行员已死亡 暂停搜索

[环球网快讯 记者 赵衍龙]台“汉光演习”今（4）日登场，1架F-16战机从花莲起飞后于下午1点多在基隆外海失联。最新消息称，台军方官员确定少校飞官吴彦霆殉。
台湾“东森新闻云”4日报道称，六军团政战主任谢明德少将4日晚间出面说明，确定少校飞官吴彦霆殉职。
谢明德称，考量搜救人员安全，晚间8点后将停止搜索，直到明天早上6点才会重启搜寻。
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