台湾青年郑博宇：就算天桥上贴膜 我也要留在大陆

原标题：台湾青年郑博宇：就算在天桥上贴膜 我也要留在大陆

“最苦的时候，我甚至想过就算在天桥上贴膜，也要留在大陆发展。”在日前召开的“海论十年 精彩无限”海峡论坛十年故事汇上，讲述者郑博宇的一番话让现场观众感触良多。作为一名台湾青年，他为何对大陆如此依恋？大陆有什么吸引着他？

据中国台湾网6月11日报道，用郑博宇的话说，他是一个再平凡不过的台湾青年。他曾因登陆交流活动对北京一见钟情，此后直到2015年才有机会与大陆“亲密接触”。那年，他因缘参加了第七届海峡论坛，正是这次经历，让他对大陆的发展更具信心，并决定来大陆寻找机会。“大陆很多城市都可以让人感受到它的发展，每一次来都感觉到这里在变化，这是一个让你感受到在往前走的地方。”也是在那一年，郑博宇迈出了在大陆发展的第一步。

郑博宇作为讲述者在海峡论坛十年故事汇上演讲。 图自中国台湾网

每个人在寻求事业发展的路上都会遇到大大小小的困难，郑博宇也没有得到厚爱，初到大陆发展的他并不顺遂。台企外派的工作没有五险一金、正常休假，加上离家远，没有父母朋友在身边，生病了也只能自己硬撑，但这一切并没有让他对大陆失去信心。回首那段经历，郑博宇感触很深。他回忆，最苦的时候，甚至跟朋友说过就算在天桥上卖贴膜，他都想留下来。

作为一名台湾青年，为何非要在大陆“死磕”？郑博宇表示，那是他相信大陆对他未来肯定是有发展性的，咬牙切齿也希望撑过去。“你可以看到，在这里卖贴膜都是可以维生的，另外我对我自己贴膜还蛮有信心。”他笑着说道。不过他转念又说，话虽讲的轻松，但事实上，“在天桥上卖贴膜”还真的想过，“那时候想，如果没有工作了，找不到工作我该怎么办？”郑博宇最后强调，他希望这个故事可以呈现励志的一面。

后来，得到首钢集团创业公社的邀请，郑博宇成为集团首位台湾人，负责为台湾青年来大陆工作打造平台。如今，作为北京创业公社港澳台事业部总经理的他，生活开启了预期以外的变化：从前多在幕后的他，完成了多场千人规模的演讲、常年穿梭于两岸分享经验、认识了来自大江南北的朋友……

现在郑博宇的生活与工作状态跟以前截然不同，但他时常会回想初来大陆的那段日子。如果当时就回去了会怎么样？会不会跟一般年轻人一样等待机会？或者做了一份薪资不高的工作就满足了？“每次想到那个时候，再反过来想现在，我是一种特别感恩的心情”。郑博宇深情说道。

今年2月，国台办、国家发改委等29个部门发布了《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（简称“31条措施”），为台湾民众来大陆发展提供空前利好。对于政策的出台，郑博宇认为，31条给予台湾人在大陆公平起步的机会，服务很多台湾创业者。很多同等待遇的落实，让本来就在大陆发展的年轻人可以做自己更想做的事情；对于还在观望想要来大陆的人，则可以加强他们发展的信心，“31条让人看到大陆的效率，从去年十九大到今年2月28号，短短不到4个月，牵头了29个单位，做了一份这么繁杂的对台政策，很不容易，我们对于后续政策的落实会更有信心。”

谈到目前两岸间的差距，郑博宇认为，两岸经济环境已经非常悬殊，就业环境造成了很多年轻人“用脚投票”。如果年轻人想要在有限的时间里有更好的发展，一定要选择更适合的落点，大陆正是一个进可攻退可守的好点，“人才西进是台湾一个很大的趋势，大部分台湾年轻人很有想法，只是缺乏一个平台。”郑博宇说。

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋日前在海峡论坛开幕会致辞中表示，两岸经济联系密切、互补性强，扩大深化经济合作、促进经济融合是两岸关系和平发展的强大动力。我们愿意优先同台湾企业分享大陆发展的机遇，将认真落实《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，在相关政策方面对台企实行与大陆企业一视同仁的待遇。我们欢迎更多台湾同胞参与到两岸大交流中来，将认真落实惠及两岸同胞的各项政策措施，扩大两岸民众的受益面和获得感，尤其要为两岸基层民众、青年创业就业提供更多机会。

来源：中国台湾网

记者：李宁

责任编辑：霍宇昂