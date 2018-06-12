台湾香蕉滞销 赖清德推荐奇葩吃法：带皮煮配大蒜

原标题：赖清德推荐的这种香蕉吃法 台网友直呼“无语”

[观察者网 综合报道]据台湾“联合报”6月11日报道，近来台湾香蕉盛产，价格剧烈下跌，不少蕉农叫苦连天。

台当局行政机构负责人赖清德昨天（10日）在社交媒体发出“民众提供香蕉新食用方法”一文，提到近日有一位朋友推荐，生香蕉可带皮水煮，并可搭配酱油、大蒜，养生又美味。

但文章一出，有网友随即分享其他创意吃法，但也有人批评：“不要老是治标，治本的方案呢？”

赖清德表示，对于香蕉盛产，“农委会”已经提出多项政策来稳定市场，保障蕉农的权益。

他表示，香蕉的高营养价值是公认的，拥有各类维生素和矿物质，膳食纤维的含量也相当丰富，因此，多吃香蕉不只能帮助农民，也对自己的健康有益。

“最近有许多人都很关心蕉农权益，也有许多企业和个人帮忙采购，更提供许多香蕉的新吃法，近日便有一位朋友推荐，生香蕉可带皮水煮，并可搭配酱油、大蒜，养生又美味。”他说，农民辛苦栽种香蕉，收获不易，“让我们吃蕉协助农民，一起为农民加油”。

对于赖清德推荐的香蕉新吃法，虽有民众回应，分别建议仿效韩国食品业把香蕉加牛奶，或像日本把香蕉加入蛋糕，以及香蕉剥皮切块放到冷冻库，可以当冰吃或打成冰沙等各种创意吃法，但也有网友表示“无语”，“只能用这种方法帮助蕉农吗？”“这次香蕉，下次会是什么？”

赖清德提到香蕉带皮水煮配酱油，有网友反讽：“你不说我还以为在吃水饺勒。”还有网友要求：“能不能请你直播教我们怎么吃？”

据观察者网此前报道，近日台湾农产品价格暴跌，各界将矛头指向蔡当局，认为是蔡当局各项政策导致价格狂跌。对此，前国民党“立委”孙大千举出台湾地区领导人蔡英文上任后的几项政策，直呼是“惨不忍睹的成绩单”；他更说，面对价格不断下跌的农产品，蔡英文除了扮网红、搞直播，看起来也是束手无策。

而退休的台湾地区前领导人马英九也没闲着，9日出现在上午在台北市文山区，马英九在台上和多名国民党议员、里长参选人及赖士葆、丁守中等人一同大吃香蕉，直说自己实在是一个“非常标准的台湾囝仔（孩子）”，从小就爱吃香蕉，至今仍然每餐几乎都要吃一根，最近蕉价惨跌，很关心蕉农状况，希望大陆能帮忙销售一些。

就连台军炮指部指挥官尹昌荣说，最近因香蕉盛产致价格暴跌，部队也大量采购香蕉助农民，“几乎每一餐都在吃香蕉！”

责任编辑：霍宇昂