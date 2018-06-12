内地人员往来港澳不再用通行证？官方：假的

原标题：内地人员往来港澳不再用通行证？国家移民管理局：假的

羊城派客户端6月12日消息，内地人员往来港澳不再需要港澳通行证？近期，这一传言引起各界关注。11日晚，国家移民管理局发布官方辟谣称，内地人员往来港澳地区仍需持用合法有效出入境证件。

据了解，近日，有媒体刊发“粤港澳试点三地多证合一服务，往来港澳不再持用往来港澳通行证”等报道，引起社会关注。对此，国家移民管理局表示，相关报道内容不实，移民管理局未与相关公司就此事有过沟通合作。

往来港澳通行证和港澳居民来往内地通行证是国家移民和出入境管理部门依法为往来港澳的内地居民和来往内地的港澳居民签发的出入境证件。

根据“一国两制”方针和基本法有关规定，内地和港澳地区分别实行出入境管理。内地居民往来港澳地区须根据不同的事由提交相应申请材料、办理往来港澳通行证及签注方可往来港澳地区。持证人进出关时应接受查验，经确认证件、签注合法有效后方可准许持证人出境、入境。

来源：羊城派客户端

责任编辑：余鹏飞