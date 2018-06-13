96岁赌王退休 二太太女儿能救下滑的赌场生意吗？

原标题：96岁赌王正式退休！赌场生意大不如前，二太太女儿能力挽狂澜吗？

被称为“澳门赌王”的何鸿燊，自上个世纪60年代开始，一度垄断澳门赌博业近40年。

2008年1月福布斯排行榜显示，何鸿燊是香港排名第19位的富豪；2009年2月，福布斯杂志指出，何鸿燊身家因金融海啸暴跌近9成；2011年，其控制的资产达5000亿港元（约合人民币4080亿元），个人财富达31亿美元（约合人民币204亿元），在香港40名富豪榜中排第13位。。。。。。

就是这样一位经历过大起大落的传奇企业家，在继李嘉诚不久前宣布退休后，也正式隐退历史舞台。

6月12日，澳博控股（00880，HK）发布公告称，何鸿燊退任公司主席、执行董事及董事会执行委员会委员职务，全面退出董事会，并担任公司的名誉主席。

而实际上近五年来，澳博控股的业绩早已不如从前。新上任的主席能扛得起“”赌王“”大旗吗？

▲图片来源：视觉中国

“赌王”正式退休，何超凤接任主席一职

6月12日，澳博控股发布公告称，自2018年6月12日起，何鸿燊退任公司主席、执行董事及董事会执行委员会委员职务，全面退出董事会，并担任公司的名誉主席；何鸿燊二太太的次女何超凤接任主席一职，霍震霆以及何鸿燊四太太梁安琪任联席主席。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，早在今年4月12日，澳博控股发布公告称，公司主席何鸿燊将在6月12日年度股东大会上正式退休。而实际上，何鸿燊去年已从另一家上市公司信德（00242，HK）退任主席，交由其二太太蓝琼缨长女何超琼 “接棒”。此次退出澳博控股，也表明他将退出所有上市公司，正式交棒给亲人。

▲图片来源：视觉中国

据了解，何鸿燊旗下有多家企业，包括：澳门博彩控股有限公司、香港新濠国际集团、香港信德集团有限公司、澳门国际机场专营公司、王牌国际、澳门诚兴银行等。其中，成立于1972年、并于1973年在香港上市的信德集团有限公司最为重要。

信德集团持有澳门旅游娱乐股份有限公司（以下简称“澳娱”）约11.5%实际股权，而澳娱又持有在香港上市的澳博控股约54.92%的实际股权；澳博控股则持有为6个获澳门特区政府批给经营娱乐场博彩牌照的营运商之一的澳门博彩股份有限公司的全部权益。

作为澳门博彩业的奠基人，现年96岁的何鸿燊被称为“澳门赌王”，而从上世纪60年代，何鸿燊与叶汉、霍英东等取得澳门博彩专利权，从而开启了对澳门赌业近40年的垄断之路。

根据公开报道，何鸿燊一生娶了四个太太，有17个孩子，据6月12日发布的公告显示，现年53岁的何超凤自2017年6月起便获委任为澳博控股的执行董事。

另一方面，霍震霆及梁安琪除了任澳博控股执行董事外，已各自获委任为联席主席。现年72岁的霍震霆为霍英东长子，2010年获委任为澳博控股执行董事，并自2014年起担任该公司的董事。

▲四太梁安琪与儿子何猷君（图片来源：视觉中国）

作为何鸿燊的四太太，梁安琪2005年起为澳博员工福利咨询委员会主席、自2007年起为澳博董事、2010年起为澳博的常务董事，并自2014年起兼任澳博行政总监。

除此之外，现任公司执行董事兼行政总裁苏树辉获委任为副主席，何鸿燊的三太太陈婉珍获选为公司执行董事。

净利润连续五年下滑

据中国新闻网2010年报道，何鸿燊旗下的赌场，每年的投注在1300亿港元（约合人民币1060亿元），相当于澳门生产总值的6倍，每年上交给政府的赌税超过40亿港元（约合人民币32亿元），占澳门总财政收入的50%以上。有30%左右的澳门人直接或间接受雇、受益于他的公司。

然而作为澳门博彩业的代表性公司，澳博控股营收虽在2017年略有提升，但近年来整体却呈逐年下降趋势。生意已大不如前。

▲图片来源：每经小编（微信号：nbdnews）根据2017年年报数据整理

事实上，2017年营收提升或与澳门博彩业整体增幅有关。根据澳门博彩监察协调局的数据显示，2017年博彩业增幅为19.1%，主要是由于新的娱乐场度假村在路凼开业，以及访澳旅客人次增加所致。

根据澳门统计暨普查局的资料显示，访澳旅客人次于2017年微升5.4%至3260万人次，其中来自内地的旅客增加8.5%至2200万人次。

▲图片来源：摄图网

而从分业务的收益情况来看，澳门博彩业的增长大部分来自于贵宾博彩业务，2017年较2016年增加26.7%，中场博彩业务及角子机业务则于年内分别增长9.7%及15.6%。

但根据澳博控股公布的数据显示，与澳门博彩业的整体情况相比，澳博控股主业增长情况并不乐观：

贵宾博彩收入为198.77亿港元（约合人民币162亿元），较2016年的199.34亿港元减少0.3%；

中场赌枱博彩收益为203.86亿港元（约合人民币166亿元），较2016年的202.72亿港元也仅仅增加0.6%；

角子机业务收益为10.27亿港元（约合人民币8亿元），较2016年10.67亿港元减少了约3.7%。

或是受累于主业增长乏力，澳博控股在澳门博彩业营业收入所占比重也有所下滑，2017年，澳门娱乐场博彩收益为2580.03亿港元（约合人民币2104亿元），澳博控股占其中的16.1%，市场占有率较2016年全年19.1%有所下滑。

除此之外，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，澳博控股净利润已经连续五年下滑。

▲图片来源：每经小编（微信号：nbdnews）根据2017年年报数据整理

“公司将致力维持中场和贵宾博彩业务之优势并继续提升营运效益。”澳博控股在2017年报中表示。

据智通财经报道，澳博控股行政总裁苏树辉于近日举行的股东会上表示，拟投入几百亿的综合度假村项目上葡京项目将于2018年底落成，预计2019年下半年开始经营。同时他表示澳博控股全年博彩收入目标为双位数增幅，且今年上半年博彩公司收入有大幅上升，特别是中场收入理想，有双位数增长。

延伸阅读：“澳门赌王”的传奇故事

何鸿燊拥有犹太、荷兰、英国、中国，多个民族血统，按照何东家族的传统祖籍跟随母系的广东宝安。

何鸿燊曾表示，“开赌场就像印钞票，只有印多印少的区别，不存在亏本。”而正是依靠赌场这座印钞机，何鸿燊建立了一个庞大的商业帝国。

与李嘉诚出生于草根家庭不同，何鸿燊出身于20世纪初香港最有财势的豪门望族，他的祖父何福做过怡和洋行、沙宣洋行买办，任过立法局议员，在商场长袖善舞、富甲一方，是当时的华商五巨头之一。

何福共有13个子女，何鸿燊的父亲何世光是何福的第4个儿子。何世光同样是一个杰出的商人，身任沙宣洋行买办、东华医院主席、廿四行商会主席、华商会所主席等多种职务。何世光同样有13个子女，何鸿燊位列老九。何鸿燊出生时，父亲的事业正处高峰。作为当时最大的买办之一，何世光似乎拥有花不完的钱。

1934年，13岁的何鸿燊遇到了人生最大的变故，父亲因为炒股票破产，与其哥哥逃往越南。在20世纪40年代末，香港的几大买办世家风光不再，何世光的财产开始大量缩水。何家家道衰落，何鸿燊一夜之间由锦衣玉食的富家少爷，变成了人见人欺的穷小子。

▲年轻时的何鸿燊（图片来源：人民网）

饱尝人间冷暖的何鸿燊知道只有读书才有可能让何家东山再起。1939年，何鸿燊以优异的成绩考取香港大学，专修理科。1941年年底，何鸿燊受朋友之邀，身带着10港元离开了战火纷飞的香港前往澳门。

何鸿燊来澳门后不久，就进入了让他获得起家第一桶金的联昌公司。联昌是当时澳门最大的公司之一，公司的主要业务是以货易货，用机器零件和船只交换粮油食品等澳门紧缺物质。

何鸿燊在联昌任秘书，并兼做粮油棉纱业务。作为秘书，何鸿燊仅仅一年时间，就因为才干出众，被吸收为公司合伙人。又过了一年，也就是1943年，联昌一次性给何鸿燊分红100万港元。

这100万港元分红成为何鸿燊人生的第一桶金。其后，他独立创办了澳门火水（煤油）公司，后来又转道香港发展，与人合资创办利安建筑公司。到50年代中期，他已经成为香港赫赫有名的大亨了。

1961年何鸿燊与叶汉、叶德利、霍英东等结成联盟，竞得澳门博彩专利权，创办澳门旅游娱乐有限公司，建成葡京大酒店，并在香港注册信德公司。1990年代，他又在澳门建立皇宫赌场。由此，开始有了“澳门赌王”的名头。

责任编辑：余鹏飞