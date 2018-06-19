业者感叹台南部观光业30年最惨 7月订房率仅一成

原标题：业者感叹台湾南部观光业30年来最惨 7月订房率只剩一成

端午到访垦丁的游客人数锐减（《中国时报》资料照）

[环球网综合报道]即将进入暑假，此时原本也应是是台湾观光业的旺季，但岛内却有许多旅馆业者反应今年7月订房率大退，以往在这个时候就会接到三至五成的订单，现在就只有一至三成的订房率，让业者感叹“30年来最惨的一年”。

据台湾《联合报》6月19日报道，暑假档期通常都是台湾观光业者最期待的时刻，通常这个时候学生开始放暑假，家庭就会纷纷计划出游，因此暑假也是一年之中业者们的必争大饼，一名高雄旅馆业者表示，以往在这个时候7月的订房率就会有三至五成，但现在却只剩下一成左右的订单，虽然台当局已推出振兴南部观光补助，但他也质疑当局“都已经崩盘了才弄几帖救命要，早就来不及。”

台湾旅馆商业同业公会全台联合理事长张荣南表示，垦丁端午住房率平均仅四成，散客几乎都被台风、豪雨吓跑，这不只是饭店业有史以来最难过的端午节，还是“30年来最惨的一年”。

张荣南更表示，现在7月的旅馆订单率仅一成，他担心年改上路后情况会更惨，更直言“退休金都没了谁还要出来玩？现在景气这么差，旅客为了省住宿费都参加一日游居多，这些都是警讯”。

此外也有其他业者分析，7月订单会锐减主因也与陆客减少有关。不过台“观光局”却回应，此次端午连假会这么惨是因为天气因素，而7月订单减少也是因为目前消费者的订房习惯改变，因为现在的订房时间缩短，跟以往需要提早规划有所差异，因此才会出现订房率仅剩一成的情况。

责任编辑：霍宇昂