业者感叹台南部观光业30年最惨 7月订房率仅一成

原标题：业者感叹台湾南部观光业30年来最惨 7月订房率只剩一成
[环球网综合报道]即将进入暑假，此时原本也应是是台湾观光业的旺季，但岛内却有许多旅馆业者反应今年7月订房率大退，以往在这个时候就会接到三至五成的订单，现在就只有一至三成的订房率，让业者感叹“30年来最惨的一年”。
据台湾《联合报》6月19日报道，暑假档期通常都是台湾观光业者最期待的时刻，通常这个时候学生开始放暑假，家庭就会纷纷计划出游，因此暑假也是一年之中业者们的必争大饼，一名高雄旅馆业者表示，以往在这个时候7月的订房率就会有三至五成，但现在却只剩下一成左右的订单，虽然台当局已推出振兴南部观光补助，但他也质疑当局“都已经崩盘了才弄几帖救命要，早就来不及。”
台湾旅馆商业同业公会全台联合理事长张荣南表示，垦丁端午住房率平均仅四成，散客几乎都被台风、豪雨吓跑，这不只是饭店业有史以来最难过的端午节，还是“30年来最惨的一年”。
张荣南更表示，现在7月的旅馆订单率仅一成，他担心年改上路后情况会更惨，更直言“退休金都没了谁还要出来玩？现在景气这么差，旅客为了省住宿费都参加一日游居多，这些都是警讯”。
此外也有其他业者分析，7月订单会锐减主因也与陆客减少有关。不过台“观光局”却回应，此次端午连假会这么惨是因为天气因素，而7月订单减少也是因为目前消费者的订房习惯改变，因为现在的订房时间缩短，跟以往需要提早规划有所差异，因此才会出现订房率仅剩一成的情况。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美日印联合海上军演 中国海军也来了
- 【 军事 】 中国军舰在关岛附近抵近侦察美航母
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 李雨桐妈妈曝薛爸曾两次找她们谈话
- 【 科技 】 小米：推迟CDR发行申请 先在香港上市
- 【 教育 】 集体保研这个学霸女神宿舍值得pick
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有