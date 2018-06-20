台湾绿营也绝望：蔡英文 赖清德恐怕都要下台

原标题：台湾绿营也绝望：蔡英文、赖清德恐都要下台

海外网6月20日电 民进党当局上任2年多，许多做法引发民众抗议。近期亲绿的“台湾民意基金会”民调显示，蔡英文声望再现低迷，而行政部门负责人赖清德不满意度也高于满意度。深绿背景的台湾成功大学法律系教授、前“台联党”“立委”许忠信认为，如今台湾经济困难，引发民众不满，此困境若无法解决，“民进党当局就会被推倒”。

台湾《中时电子报》以“民调低迷蔡英文、赖清德恐下台”为题报道称，许忠信从台湾南北地区分析认为，岛内民生物资都在涨，就连经济较好的北部，贫富差距也持续恶化，富者愈富，但中低收入百姓收入却没有增加。另外，南部的民进党票仓，经济发展相对落后，富人少，民众找工作较难，导致年轻人外流，人口老龄化。

台媒报道截图

岛内网友纷纷表示，“民进党不只经济烂，更可怕的是两岸政策因为意识形态而彻底僵化”，“旧势力一天不除，台湾如何进步”，“什么恐下台，是一定下台”。

蔡英文民调1个月蒸发6.5%

除了绿营人士，亲绿民调也不站在蔡英文当局一边。17日，台湾偏绿智库“台湾民意基金会”发布民调显示，蔡英文声望再陷低迷，支持率跌至33%，不支持率飙至52%。此外，民众对赖清德表现不满意度为43%、满意度为42%，这是他接任行政部门负责人后，不满意度首次高于满意度。

值得注意的是，民调显示，在20岁以上的台湾成年人中，有33%的人基本上赞同蔡英文领导台湾的方式，高达52%的人不赞同；不赞同的人比赞同的人多19个百分点；另一方面，强烈不赞同的人有22%左右。

据台湾《中时电子报》报道，“台湾民意基金会”董事长游盈隆指出，与上个月相比，蔡英文的民调在短短一个月内再度蒸发6.5%，回到先前较低迷的民意支持状态，没有脱离“二次执政困境”的迹象，这对蔡英文来说是一个严峻的挑战。

蔡英文就职已两年多，岛内各家民调近期纷纷出炉。台媒分析称，整体来看，对于民进党完全执政以来的表现，过半民众表示不满意，蓝绿之外的无政党倾向民众则是68%不满意民进党执政表现，64%对蔡英文的执政缺乏信心。可见，对蔡当局的控诉已是民心所向。

责任编辑：霍宇昂