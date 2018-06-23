台亲民党“立委”李鸿钧:两岸若开战不信美会派兵

原标题：台官员：两岸若开战，不相信美会派兵护台

[观察者网综合报道]据香港“中评社”6月23日消息，台湾亲民党“立委”李鸿钧日前表示，“独派”想推2020东京奥运台湾正名，这是不可能的事，从蔡英文上台后，任何一个国际会议都没能参加了，如果还在推奥运正名，最后会连奥运都参加不了，这是大家要体认的现实问题。他呼吁两岸早日解开僵局，两岸没有对话，台湾也不希望变成别国的棋子，如果说两岸发生战争，美国会派兵来保护台湾，这个他也不相信，这是很现实的问题。

李鸿钧表示，台湾正名是“独派份子”想走的路，现在不要说奥运正名，蔡英文上台后，任何一个国际会议都没能参加了，如果还在推奥运正名，最后会连奥运都参加不了，这样台湾培训这么多的奥运选手全都白费了，如果连奥运都进不了，还谈什么正名？这是大家要体认的现实问题。

他指出，台湾政党轮替已常态化，搞不好有一天会出现无党籍执政也说不定，期盼中国大陆能认可台湾政局的变化。

他说，两岸不管谁执政，建构对话机制与管道是必需要思考的事，亲民党主席宋楚瑜好不容易把蔡英文拉到中间，但不可能要她承认“九二共识”，因为如果她承认了，别说会不会连任，单是民进党内初选她就不用选了，所以蔡英文根本做不到。现在为何会有喜乐岛联盟？就是因为这票人不满蔡英文太中间了。

他表示，以前陈水扁仍深受“独派”影响，现在大家可以从蔡英文就职演说和双十文告里看到“维持现状”、承认“九二共识”的历史事实，光这两句话她就受到民进党内很大的压力，所以希望大陆能体认这个情形，早日建构一条大家都能接受的两岸沟通管道与台阶。

李鸿钧指出，两岸没有对话，台湾也不希望变成别国的棋子，如果说两岸发生战争，美国派兵来保护台湾，这个他也不相信，这是很现实的问题。如果今天是国民党执政，“九二共识”一点问题都没有，但现在是民进党执政，讲“九二共识”等于叫蔡英文放弃政权，只好僵在那里。他最后指出，实在不愿看到一些没听过的国家利用两岸竞争的矛盾上取得利益。

据了解，此前美国在台协会台北办事处的新馆落成后，国台办发言人马晓光对此表示，外交部已向美方提出了严正交涉。我们坚决反对美国与台湾进行任何形式的官方往来和接触。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系。

责任编辑：霍宇昂