台湾“高考”语文试题亮相：取消作文 全卷选择题

原标题：台湾年度“高考”语文试题亮相：取消作文，全卷选择题

2017年7月2日下午，台湾地区大学入学指定科目考试（以下简称“台湾指考”）进入第二考试日。今日科目为数学、语文和英文，由于是此次考试的主科目，因此共有超过五万名考生报考今日科目。

据东森新闻云、中时电子报等岛内媒体报道，在第二节语文考试之后，步出考场的考生普遍认为今年的试题“比往年难”，“题目文章长，要花点时间阅读”。

此次台湾指考语文考试时间从上午10点50分到12点10分，而且此次考试题目与往年相比较变化类型较大，取消了作文和文章解读（观念阐述）等非选择题，改为全卷选择题。

东森新闻云引用一名台湾地区高中老师的说法，今年台湾指考试题有70%是文章阅读与赏析能力检测，侧重考评考生的阅读素养与理解能力，同时移民工文学首次入题也是一大特色。

根据台媒报道，今年台湾指考语文试题的文言文内容和白话文比重约为1：1，阅读题组就有10个，占总题数6成以上，其中更有2个题组的文章长度超过800字，还有600字以上的文言文阅读，以及文章图表组合的综合文本，展示了多元化的阅读素材。

对此，台湾地区大学入学考试中心主任刘孟奇表示，今年指考语文科目较难的题目包括第28题至32题的《子贡》，考验学生的语言能力；第16题至19题的“《兰亭序》相关学术论文”，不止是需要学生精熟《兰亭序》，还需要具备相当阅读理解能力。

责任编辑：余鹏飞