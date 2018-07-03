“占中”发起人戴耀廷妄称：“港独”是必然方向

原标题：猖狂！戴耀廷妄称：“港独”是必然方向 能做不能说

戴耀廷（来源：文汇报）

海外网7月3日电 香港违法“占中”发起人之一、香港大学法律系副教授戴耀廷早前在台湾发表“港独”言论，引各方痛斥。但其仍不知收敛，反而继续推销其“港独”言论。

据香港《文汇报》消息，7月1日，戴耀廷在港大举行的一个所谓“论坛”上叫嚣“‘港独’是逻辑上的必然方向”，更耸人听闻地提出“港人应建立‘民间议会’，以‘公投’方式选出‘香港代表’到国际上发声。”不过，戴耀廷这套所谓的“港独方案”，就连现场的“本土派”参与者也认为“根本不行”。

报道称，戴耀廷现场先声称自己不支持“港独”，但整场论坛的话题却一直围绕着“港独“进行，可谓欲盖弥彰。随后戴耀廷就露出了马脚，妄称“‘港独’是逻辑上的必然方向。”更为猖狂的是，戴耀廷还说，“要用利益去引诱外国势力介入，道德并不重要。”

而就在他声称要“建立一个由100万至200万人产生的‘民间议会’”时，随后便有人提出质疑，称“无论在中国政府或其他国家的眼中，这都等于搞‘港独’，根本不可行。”戴耀廷则辨称“‘港独’可以做，但不可以讲。”据悉，当晚的参与者包括戴耀廷、“青年新政”梁颂恒等。

“港独”老底被揭穿

事实上，从赴台煽“独”后死口不认，到以所谓“学术”为诡辩借口，声称自己不支持“港独”，戴耀廷“港独”老底早已被揭穿。港媒调查发现，戴耀廷去年赴日本出席反华组织举办的会议时，已狂言“独立”是“唯一可以保护香港的选择”，比早前出席“五独”论坛时的言论更露骨和更具煽动性。

据香港《大公报》报道，反华组织“民主中国阵线”去年在日本神奈川三浦市举行所谓“研讨会”，邀请了香港、台湾等地的激进派及反华组织头目参加。除戴耀廷外，因宣誓播“独”而被取消立法会议员资格的“青年新政”梁颂恒、游蕙祯等一批祸港、乱港“独人”也都在现场。

可见，戴耀廷的“港独”本质都是一如既往、一以贯之，而现如今更是裸露在外。就像全国人大常委会委员谭耀宗所说，戴耀廷以言论自由为幌子，“挂羊头卖‘港独’”。

林郑月娥：对触碰国家底线行为绝不容忍

戴耀廷的言行已引起公愤，有民众在港大门口打出“铲除‘独’瘤”的横幅，并呼吁开除戴耀廷。一浪一浪的谴责声已表明了香港主流社会的期愿：不应纵容戴耀廷，“港独”行径必须严惩。

对于戴耀廷的言论，香港特区政府发言人此前已明确表示，任何有关“港独”的主张，均不符合“一国两制”、基本法以及香港社会的整体和长远利益。特区政府表示，对有关言论感到震惊，并予以强烈谴责。

7月1日，香港特首林郑月娥指出，过去一年，特区政府坚持“一国”之本，在大是大非上，态度绝不含糊，对触碰国家底线的行为绝不容忍，并无畏无惧地正确处理中央和香港特区的关系，加强各界对宪法、《基本法》和国家安全的认识。与此同时，政府善用“两制”之利，在中央的大力支持下，积极参与“一带一路“倡议，并与粤澳共同谋划“粤港澳大湾区”发展。（海外网 朱箫）

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