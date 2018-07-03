原标题：马英九2020再选？台民众认可他操守不认能力

[观察者网 综合报道]据台湾“联合报”7月3日报道，国民党高雄市长参选人韩国瑜3日被问到对2020年台湾地区领导人选举的看法，他觉得连续3任台湾地区领导人都是台大法律系毕业的，但好像把台湾弄得有气无力的；马英九不停“跑”，莫测高深， 陈水扁在脸书发表“新勇哥物语”，对民进党现任主席蔡英文会有压力。

主持人不断追问韩国瑜有关国民党主席吴敦义、马英九、新北市长朱立伦三人在2020选举的态势，韩国瑜认为2020的变化太大，未表达太多意见，反倒是话锋一转谈起最近这3任台湾地区领导人。他说，陈水扁、马英九和现任台湾地区领导人蔡英文都是台大法律系毕业，但好像把台湾弄得有气无力的，“台大法律系毕业的到底会不会当台湾地区领导人？到底有没有能力？他都怀疑！”

他表示，两位卸任台湾地区领导人都没有闲着，马英九不停的“跑”，陈水扁借着脸书发表“新勇哥物语”。马英九“莫测高深”，菠萝价格崩盘，去看菠萝，花莲地震去花莲关心，并针对“核四”的公共政策提出说明，如果马一直这样跑，可能对蓝军有一点影响，毕竟现在的党主席不是马，是吴敦义啊！

陈水扁在脸书发表“新勇哥物语”，韩国瑜认为陈水扁对民进党这样指指点点，对现任党主席是有压力的。

马英九2020年可不可能再出马竞选台湾地区领导人？韩国瑜表示，他到基层跑，提到马英九的操守，大家都点点头；但说到马英九的能力，大部分的会摇摇头；因此对于2020年，他认为马英九要慎重思考。

至于国民党吴、马、朱谁可能出马竞选台湾地区领导人，韩国瑜说，随着今年的选举，蓝绿盘都在变化，内行人看门道，外行人看热闹，等这个盘变化之后再看蓝绿的台湾地区领导人选举态势会比较明朗。

此前有媒体询问是否考虑2020年再选一次。马英九表示“这个问题我不答复，谢谢大家关心”；面对媒体追问这是否代表不否认，他只说“我不做任何评论”。反而一旁有支持民众高喊“我们人民希望，我们希望他出来选！”

责任编辑：余鹏飞