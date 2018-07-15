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蔡英文庙宇揭匾红绳断掉 台气象专家：不祥之兆

蔡英文庙宇揭匾红绳断掉 台气象专家：不祥之兆
2018年07月15日 00:07 中国台湾网
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　　台湾地区领导人蔡英文今天到台南市佳里区金唐殿“郅善安民”匾揭匾，蔡英文揭匾时所拉红绳断掉，现场略呈窘态。台湾气象专家李富城对此表示，“天恕人怨，不祥之兆，在神前断了绳头。”网友亦附和表示：“给蔡千金一句忠告。。。汝多行不义，必自毙。”“衰尾人，走到哪衰到哪。”

责任编辑：霍宇昂

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