“台独”先锋任台故宫院长 “去中国化”建日本馆

原标题：“台独”先锋就任台北故宫院长，为“去中国化”宣布兴建日本馆

来源：北京日报

“这些东西不知道怎么样子就跑到台湾，不管你叫它什么，我们就突然成为世界四大博物馆之一。”

你能想象，如此荒唐无知之言，竟然出自台北故宫博物院新任院长陈其南之口么？

7月16日上任当天，新院长陈其南在媒体茶叙中，公然扬言自己主张“台独”，叫嚣“故宫台湾化”。此言一出，他迅速成为网红，只可惜，是个“丑角”。

▲ 陈其南（中），图自台湾中时电子报。

台北故宫的文物哪儿来的？稍了解一点历史的人就会知道，当然是从北京故宫迁徙而去的——

●1924年，末代皇帝走出清宫，紫禁城更名“故宫博物院”，正式向公众开放。但自1933年起，战争阴云笼罩华北，故宫文物就此踏上了漫漫迁徙路。

●一批批珍宝辗转了“大半个中国”，直至1945年日本投降后，才慢慢回到南京。1947年，新落成的中央博物院进行了一次文物展，吸引了十万多名观众。

●按原计划，文物随后将运回北京故宫。然而随即内战爆发，“文物避难”的声音越来越大。1948年11月10日，南京市鼓楼区的一处院落中秘密召开的“翁宅会议”，决定将文物迁往台湾。

●短短1个多月后，第一批文物登上了驶向台湾的国民党海军“中鼎号”。1949年春，战况急速恶化，转运文物再无可能，原计划要分七批运到台湾的文物，仅运三批即结束。

▲纪录片《台北故宫》截图。

从1948年12月21日到1949年2月22日，短短64天里，南京下关到基隆港这条水道上，总共有6个机构的5522箱顶级国宝被运到了台湾。台北故宫中65万件艺术珍品，其中92%的文物来自于北京紫禁城的清宫遗存，是当之无愧的国之瑰宝。此国，当然是指“中国”。

一部名为《台北故宫》的记录片，深入讲述了这段历史。总导演周兵的一番话，也许能够最恰当地描述当年情境：

“当年跟随文物赴台的专家并没有政治上的选择，他们的考虑很简单，打起仗来子弹不长眼，万一文物被毁了怎么办？打完仗，我们再把文物运回来不就可以了。所有去的人，都觉得几个月之后就回来了。所有随船走的人，甚至有的连家属都没有带，门一锁，上船就走了。即使到了台湾，专家也会告诉家人不要买贵的结实的家具，因为很快就能回去。但却没想到，一去就再也没回来。”

▲台北故宫博物院。

文物是历史最好的见证者。台北故宫中保存着的中国历代艺术珍宝，是中华民族文明史的缩影。这些文物流浪的历程，也尘封着世事动荡给这个国家和民族带来的创伤。在那段不可磨灭的记忆中，不只能够看到文物其来有自，也能触摸到浅浅海峡隔不断的血脉。

毫无疑问，台北故宫中的珍宝不是随口一称的“东西”，更不是“不知道怎么样子就跑到台湾”的。一边“坐拥”满院中国文物，一边大喊自己的“台独”立场，这位院长如此急不可耐的丑态，脱离不开某些政治势力的影子。

据说，这位新任院长，正是因为强大的“本土论述”能力，得到李登辉器重。蔡英文当局为了推动文化领域的“去中国化”，不惜让古稀之年的陈其南再度出山，也算是处心积虑了。新院长必然要投桃报李，于是有了开头的一幕。

他并非不知道历史，而是欲“灭其史”。他所谓的“故宫台湾化”，其实就是去中国化。不过，“谁都不能对抗历史，因为历史是绝对权力。”要想改变作为历史见证者的文物的历史，那更是难上加难。即便新院长的“本土论述”能力再强大，也圆不了如此弥天大谎，编出来的鬼话也只能为人耻笑。且听网友反问：历史是体育老师教的？翠玉白菜能答应？

▲翠玉白菜原置于紫禁城的永和宫（光绪皇帝妃子瑾妃的寝宫）。

这满口荒唐之言，倒也有一句暴露了他的真实焦虑。陈其南认为，过去台北故宫的经营像是北京故宫的“飞地化”，声称“没有自我归属感”。这些年，“本土化”成为台湾当局的政治图腾，历史失忆症候群日渐严重。拒不承认“一个中国”，还大搞“去中国化”，那就是在斩断自己的文化根脉，当然就会如无根浮萍般缺乏归属感，陷入身份认同的焦虑。

再看这位院长为应对这种焦虑，设想的宏伟蓝图：建新馆，“像是琉球馆、西班牙馆、代表葡萄牙人的澳门馆、日本馆等”，总之，历史上入侵过台湾的国家基本上都算上了。显然他已然忘掉了，日本人残杀台湾原居民的血泪史，忘掉了皇民化统治下，台湾精英不准念法律和政治等学科的政治歧视。

▲蔡当局新课纲大幅删文言文，被批“不学无术的土匪”。

“失忆”“恋殖”“本土化”，新馆长的这些策略，也正是台湾当局这些年大力奉行的。台湾第一、台湾优先、台湾主体性……这样的口号喊了二十多年，非但没有让台湾跃升为第一，反而是从当年的亚洲四小龙之首倒退为四小龙最难看的尾巴。尤其这两年，台湾岛内更是乱象丛生。若再一错再错，只怕会在衰败之路上越走越远。

数年前，分离了361年《富春山居图》在台北合璧展出。后来一位国家领导人提及此事时感叹“我希望两幅画什么时候能合成一幅画，画是如此，人何以堪。”期待台湾早日寻回自己的文化根脉，找到长远发展的根基。

责任编辑：余鹏飞