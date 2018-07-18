原标题：民进党不会搞经济？蔡英文向台湾企业界喊冤

[观察者网综合报道]据香港“中评社”7月18日消息，三三企业交流会18日举办每月例会，蔡英文也在其任内首度造访。由于过去民调显示，民进党的经济治理饱受民众质疑，蔡英文在三三会中表示，台湾失业率是17年来最低，外销订单也是史上最高，“这些偏见都不攻自破。”

她并强调，“不要用偏见来唱衰台湾”，那对投资环境的改善一点帮助都没有。

三三会是台湾企业界人士的联谊组织，成立宗旨为促进会员联谊，以及加强国际间经贸交流。现任理事长为金仁宝集团董事长许胜雄，副理事长为台玻董事长林伯丰，名誉理事为台塑集团总裁王文渊。今天的出席人士也包括台隆企业团总裁黄教漳、台泥企业集团董事长张安平、友嘉集团总裁朱志洋等。

蔡英文致词时表示，过去2年多来，她和在座各位朋友面对面交换过意见，早期有些人对民进党的经济治理能力或许有一些保留，但经过这2年多的互动，这些偏见也都不攻自破。

蔡英文表示，过去2年当局在经济上做的努力，可以总结成2个面向，第一，对内致力推动产业升级转型，强化基础建设；第二，对外透过新南向策略，拓展外贸的多元格局。

蔡英文说，她相信，民进党在经济上的期中成绩单，可以接受最严格的检验，包括失业率是17年来最低，外销订单是有史以来最高，股市上万点超过1年，上市柜公司营收也是历史新高，微软、谷歌、IBM等业者都在台湾据点增加人才招募，把台湾视为重要基地，代表国际上真的看好台湾。

蔡英文对现场业界人士表示，她和各位见面，从来不是为了听好话，任何基于客观的批评，只要有道理，她都会诚心接受，产业界的各种建议，她一直都以开放态度来面对解决，“当政府解决问题时，请不吝惜给予我们掌声。”

蔡英文说，如果整体状况是往正向发展，需要大家一起激励士气，“不要用偏见来唱衰台湾”，如果让抱怨来干扰市场氛围，那对投资环境的改善一点帮助都没有。

责任编辑：余鹏飞