原标题：外国航企修改涉台标注 台网友：祖国统一又近一步

海外网7月25日电 中国民用航空局4月25日致函44家国外航空公司，要求其纠正官网上关于中国台湾和港澳地区的错误称谓，7月25日是最后期限。如今，44家航空公司已全部对官网涉台名称作出修改，绝大多数航空公司对作为国际社会共识的一个中国原则表示尊重和遵循，在目的地列表中标注“中国台湾”。

岛内主流媒体都对此进行了报道，而美国航空公司尤其受到关注。台湾《联合报》报道称，25日是最后期限，美国航空公司在美东时间24日晚间已改变其网站。记者于美东时间24日约晚间8时至美国航空公司网站测试，在订票目的地以英文输入台北，会出现“台湾桃园国际机场，台湾”及“台北松山（机场），台湾”选项。但美东时间24日晚间10点多再度测试，在订票目的地以英文输入台北，仅出现“桃园国际”、“台北松山”，删除“台湾”。

据《中时电子报》报道，原本拒绝要求把台湾航线标示为“中国台湾”的美籍航空公司最终在与美国政府协调后达成共识，将原本网站上的“台湾”标示方式，变更为以目的地城市名称标示。未来他们官网不会再出现“台湾”，只有台北、高雄等城市名。

当然，此事也引起岛内网友的热议。有人留言称，“哈哈哈，台湾不见了，只有台北”“祖国落实一中政策”“根本就是中国台北”“祖国统一近了”。

也有网友表示，“同意这样改，Taipei”“台湾原本是地名，却要玩弄为‘国名’”“中国台北机场”。

有网友怒批“台独”和民进党当局，“‘台独’现世报呀！爽哉也！”“一叶知秋，‘台独’在国际上没有市场”“民进党爱玩就玩吧，走投无路再说，反正又不用负责人”“不闹事本来就没事，偏偏不自量力硬是闹事，那就只有自取其辱了”。

还有人提到美国，称“美国人把民进党玩到最后一刻不得不放手”“靠美国人来为自己撑腰，美国人只把台湾当成下人，奴才”。

对于美国航空公司和达美航空公司等国外航企都在其官网上更改了对台湾的标识，外交部发言人耿爽表示，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。中方愿与外国企业分享中国的发展机遇，欢迎外国企业到中国投资兴业。同时，我们也希望他们在华经营时，遵守中国的法律法规，尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民的感情。当然，我们也会依法保障他们的合法权益，为其在华经营创造一个公平的环境。（海外网 朱箫）

责任编辑：霍宇昂