原标题：蔡办再爆不伦丑闻 蔡英文保镖偷吃人妻女上校（图）

陈月芳被曝与年轻12年的蔡办保镖发生不伦恋。（图：中时电子报）

海外网9月20日电 台湾当局领导人办公室屡爆发丑闻，曾为蔡办首位女武官的已婚空军上校陈月芳，被台媒指与小其12岁的蔡英文贴身保镖王盈凯发生不伦婚外恋，曾两度到汽车旅馆开房，且“睡好睡满”，但陈姓女上校事后否认与王姓男保镖过夜。蔡办则回应称，若查证属实，将予从重处分。

台媒周三（19日）报道指，上周二（11日）晚7时许，王盈凯离开蔡英文的永和“官邸”后，随即驾车到双和医院地下停车场与陈月芳会合，再一同前往新北市汽车旅馆开房，直到隔天中午才退房。而上月7日，两人也曾在汽车旅馆共度春宵。为了避人耳目，两人会选在偏僻山区的汽车旅馆，且在死角下车，还会一直留意是否遭人跟踪。而王盈凯付钱都选择现金支付，以避免留下信用卡消费纪录。

有消息称，台“宪兵指挥部”已将王盈凯（左二）调至幕僚职缺。（台媒）

报道称，王盈凯年纪比陈月芳小12岁，同样已婚，与妻女住在桃园，而他与陈月芳的婚外情，其实早就有迹可循。去年10月，王盈凯曾在蔡办侍卫室社交群组中，错发一张陈月芳穿性感打扮玩手机的照片，其后解释是网上找到的图片，不过却因此令同袍对2人的关系起疑。有媒体其后发现，该照片疑摄于王姓男子家中，因其妻曾发放一张照片，背景的梳化与陈女照片的梳化花纹一模一样。

现年46岁的陈月芳，是蔡英文上任后延揽的首位台当局领导人办公室女武官，去年因指控遭蔡办保镖杨文志少校性骚扰，其后被调离武官职位，改任台空军松山基地指挥部专机队长。报道曝光后，陈月芳全盘否认，台空军司令部周三表示，陈与王“涉嫌于营外肇生违反男女分际情事”，已将她调离现职，并依规定进行行政调查，若查证属实，将从重议处，以正纲纪。

据悉，台当局领导人办公室安保人员近期频爆丑闻、状况百出，其中有一名詹姓随扈被揭在维安待命时喝酒，另有侍卫室一位已婚陈姓上校，与一位未婚的谢姓少校侍卫官不伦恋，今年年初，蔡英文“官邸”有警卫人员因情绪问题导致手枪走火，更有负责台当局领导人安保工作的警官吸毒，台当局安全部门为此曾下令对全部的特勤人员进行尿检。（海外网 侯兴川）

责任编辑：余鹏飞