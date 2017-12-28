最高人民法院直接提审顾雏军等重大涉产权案件

原标题：人民法院决定依法再审三起重大涉产权案件

两件由最高人民法院直接提审

2017年12月28日，最高人民法院公布人民法院依法再审三起重大涉产权案件。

原审被告人张文中（原物美控股集团有限公司董事长）诈骗、单位行贿、挪用资金一案，河北省高级人民法院于2009年3月30日作出终审判决，认定被告人张文中犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元，犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年，犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；认定被告人张伟春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；认定被告单位物美控股集团有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五百三十万元。原判生效后，原审被告人张文中向河北省高级人民法院提出申诉。河北省高级人民法院于2015年12月21日以（2015）冀刑监字第156号驳回申诉通知书，驳回其申诉。2016年10月，原审被告人张文中向最高人民法院提出申诉。最高人民法院经审查认为，原审被告人张文中提出的申诉符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条第（二）、（三）项规定的重新审判条件，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十三条第二款的规定，决定提审本案。

原审被告人顾雏军（原广东科龙电器股份有限公司、扬州科龙电器有限公司、顺德格林柯尔企业发展有限公司等企业的董事长或法定代表人）虚报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金一案，广东省高级人民法院于2009年3月25日作出终审裁定，认定被告人顾雏军犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六百六十万元；犯违规披露、不披露重要信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币六百八十万元。2012年9月，顾雏军在刑满释放后向最高人民法院提出申诉。2013年12月10日，最高人民法院将顾雏军申诉交广东省高级人民法院审查处理。2014年1月17日，广东省高级人民法院对顾雏军申诉立案审查。在广东省高级人民法院对顾雏军申诉进行审查期间，顾雏军继续向最高人民法院提出申诉。最高人民法院经审查认为，原审被告人顾雏军提出的申诉符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条第（二）、（三）项规定的重新审判条件，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十三条第二款的规定，决定提审本案。

李美兰与陈家荣、许荣华确认股权转让协议无效纠纷一案，李美兰向江苏省高级人民法院提出申诉。该院再审认为，本案原一、二审判决基本事实认定不清，案涉股权转让协议是否存在低价转让情形、股权受让人是否存在恶意等其他事实亦有待进一步查清，且再审期间出现了关联案件仲裁裁决被撤销、法院立案受理股权转让协议撤销之诉等新情况，为彻底查清本案事实，依法公正处理，裁定撤销了原一、二审判决，指定南京市中级人民法院重审。

对于张文中案，将由最高人民法院直接提审；对于顾雏军案，将由最高人民法院第一巡回法庭提审。最高人民法院将依法组成合议庭，以对法律负责、对人民负责、对历史负责的态度，以事实为根据，以法律为准绳，对上述两案依法公开、公平、公正审理。（记者 罗书臻）

责任编辑：张岩