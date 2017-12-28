博士毕业必发C刊论文遭质疑:供需失衡滋生潜规则

原标题：博士毕业必发“C刊”论文遭质疑 千军万马过独木桥滋生潜规则

“现在不仅是拼爹拼妈，还要拼导师、拼学校。发两篇C刊论文（的要求）都快把博士生和导师逼疯了。”前段时间，华中师范大学教授范军在公开场合建议，取消博士生毕业必须发表两篇C刊论文的硬性要求。

这番话惹得争议四起。有人觉得说到心坎上，也有人直言，如果发不出论文，还读什么博士？

实际上，对很多文科博士来说，C刊确实成了毕业的一道槛。一个重要原因，是它容量实在有限。华中师范大学教授、博士生导师邹建军直言，这种规定，是让千军万马过独木桥。

C刊，僧多粥少

“C刊”是学术圈内约定俗成的说法，它的全称为南京大学核心期刊（CSSCI）。每年，南京大学中国社会科学研究评价中心都会公布期刊目录，在目录内的，就是C刊。

在很多大学，博士生特别是文科博士生拿到学位的前提条件，是发表至少两篇C刊论文。

“所谓的C刊总共只有750种左右，加上所谓的扩展版与集刊，也不过1000种。”邹建军告诉科技日报记者，如果每种刊物都是双月刊，每期刊发25篇文章，一年下来也只能发表15万篇论文。除了博士研究生，各高校对于副高以上职称也都有论文发表要求。“如果要求所有博士研究生都要发表所谓的C刊，那么就算是在现有数量上增加5倍C刊，也不够。”

发不出来，怎么办？

理工科学生还能在国外发表论文，找条“阳关道”，但对很多人文专业学生来说，要在国外找到合适投稿的期刊几乎不可能。“很多时候只能靠导师。”中部某高校一名博士生说，很多C刊压根不接受博士生单独署名的论文，因为教授们的论文都发不过来。所以，跟着导师发，或靠导师和期刊主编的人情关系在C刊中蹭一个位置发，是通行做法。

供需严重不平衡，使得发文章要版面费成了一种潜规则。邹建军就不止一次听说，有的C刊，收4万多元才能安排一篇，且一年后才能发出来。“期刊是国家出资，博士生也没有项目经费，本身就不该交版面费。”邹建军说，“大量博士生发C刊需要经费，是学校的不良政策逼出来的。”

邹建军强调，要求博士研究生发表C刊论文，这种规定没有根据，不符合实际，从多年实践来看，也没有成效。

一刀切的背后是单一化评价体系

“重点难道不应该放在博士学位论文上吗？”美国西北大学人文社科博士周佳（化名）觉得，人文社科在乎的是厚积薄发，需要博士生具有广阔视野，有能力建构一个宏大体系，这意味着博士生必须啃大部头，静下心来沉淀，用数年时间慢慢熬出一部作品——学位论文。

而对安徽师范大学文艺学博士生余一力来说，“沉淀”是一种奢侈。在论文发表压力下，他要在博士第一年完成期刊论文，在第二年完成投稿工作。“本来想好好读读康德和黑格尔，但真的没有时间。”

邹建军说，对于博士生的水平，最科学的评价标准就是同行专家评议，也就是所谓的论文匿名审稿和答辩委员会专家的评议。“C刊只是南京大学开发的一个数据库，它和学者的学术水平没有直接关系，有时甚至没有任何关系。”

其实，把C刊论文作为博士毕业的硬指标，是各高校自行定的规矩。不过，整套要求的背后，是延续多年的“数论文”评价体系。

邹建军指出，高校把规矩定死就省事；而且，高校也有私心——学生发表论文数量多了，就能增加学校的“学术GDP”，以在各种评比中占据优势。

对学生，也有现实作用，否则找工作会被用人单位嫌弃。

但周佳没有这个担心。在他所在的学院，甚至不同研究领域的老师都有不同的评价标准。“我导师今年都68岁了，一共才发表过30篇论文。”但这位导师是其研究领域公认的“大牛”。

“我赞成对博士生有要求，但不要唯C刊论。”余一力打了个比方，“比如一位翻译学博士生，在读博期间只翻译了一部黑格尔著作。你说他水平高不高？当然高！但他能不能毕业？那必然是不能的。”余一力建议，完成基金、撰写专著，应该都作为博士能否毕业的评价标准，“眼睛不能只盯着C刊”。

责任编辑：霍宇昂